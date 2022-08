Refroidir les centrales, un défi par ces chaleurs

Trop chaud, le Rhône

L’Autorité de Sûreté nucléaire impose de ralentir ou d’arrêter les réacteurs lorsque la température des rivières (dont l’eau est utilisée pour le refroidissement) atteint un certain seuil. En juillet, le site de la Drôme avait déjà dû diminuer la puissance de son réacteur numéro 2 à trois reprises, afin de respecter cette réglementation. Une situation qui s’était aussi produite au cours des étés précédents.

Mais la centrale de la Drôme n’est pas la seule concernée. EDF a aussi mis en garde sur de possibles "restrictions de production" à la centrale de Saint-Alban (Isère), elle aussi sur les bords du Rhône. Des restrictions sont aussi envisagées à la centrale de Golfech en raison de prévisions de températures élevées sur la Garonne.

Depuis 2000, les pertes de production pour cause de température élevée des fleuves et au faible débit n’ont représenté en moyenne, qu’un peu moins de 0,3% de la production annuelle du parc en Francee. Mais cela s’ajoute à d’autres tracas. En raison des maintenances en cours et du nombre de réacteurs toujours à l’arrêt pour des problèmes de corrosion, la moitié du parc d’EDF est toujours indisponible. La production d’électricité nucléaire française devrait être la plus basse depuis trente ans en 2022, selon les dernières estimations de l’entreprise. À l’heure où l’Europe est confrontée à une grave crise énergétique, la mise à l’arrêt possible d’un réacteur du Tricastin, et les autres baisses de production vont peser lourdement sur le marché de l’électricité,

Aucun souci à Tihange

La situation n’est pas aussi tendue en Belgique, souligne l’exploitant de nos centrales, Engie-Electrabel. À Tihange, où un seul réacteur fonctionne pour le moment (le numéro 3),"il n’y a pas encore eu d’arrêt de production et on n’en prévoit pas pour l’instant", affirme le porte-parole, Olivier Desclée.

Comme en France, la réglementation belge impose de prendre des mesures lorsque le différentiel de température de l’eau entre l’amont et l’aval de la centrale dépasse 4 degrés, et l’eau ne peut pas atteindre 28oC en aval. " Le 2 août, l’échauffement de l’eau n’était que de 2,5oC et la température en aval était de 25,8oC. Ce jeudi, on est monté à 26,6oC, et l’échauffement était de 2,9oC. On reste largement en dessous des 4 degrés", analyse Olivier Desclée."Même avec le redémarrage de Tihange2 d’ici dimanche, on reste confiants dans le respect des valeurs limites."

Restrictions à Doel

Les normes sont quelque peu différentes à Doel, située sur un bras de mer de l’Escaut. Là, c’est la température du rejet des eaux de refroidissement qui est prise en compte. Elle ne peut pas dépasser 33° C, en mesure instantanée.

Ainsi, le 19 juillet dernier, la puissance des réacteurs de Doel 1 et 2 (les deux plus petits) a dû être modulée, jusqu’au lendemain pour l’un et le 21 juillet pour l’autre, car la température maximale de rejet était dépassée. Depuis, la situation s’est stabilisée.

"La moyenne journalière, de midi à midi, ne peut pas dépasser 32oC et le 2 août on était à 29,3oC. Ce jeudi, on est monté à 30oC mais ça reste en dessous de la limite. Pour la moyenne mensuelle, le maximum est fixé à 30oC. Le 2 août on était à 28,9oC et on est passé à 29,1oC ce jeudi. Mais on ne prévoit pas de problèmes pour les jours à venir", estime Olivier Desclée.