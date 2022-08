Ralentissement des commandes de véhicules neufs

Cette baisse de la demande est surtout constatée en Europe et en Amérique du Nord, régions du monde où l’inflation et l’incertitude face aux éventuels événements socio-économiques sont les plus marquées. Nombre de constructeurs doivent faire face à un carnet de commandes plus mince que d’habitude. Et cela n’a rien à voir avec la pénurie de composants et les mesures Covid qui empoisonnent les usines de production automobile depuis près de deux ans maintenant.