Mais, face à un animal en détresse, quels sont les bons réflexes à adopter?"Lorsqu’il fait chaud, l’idéal est de toujours garder un peu d’eau à disposition des animaux, tant en hauteur qu’au sol. Pour les animaux nocturnes, il est intéressant de renouveler cet apport en soirée", avance Laurence Delcourt, responsable soins au Centre de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage (Creaves), à Namur."Des glaces peuvent également leur permettre de se rafraîchir. C’est ce qui se fait dans les parcs zoologiques. De notre côté, en centre, nous mettons de la pastèque au congélateur, et nous en donnons le soir aux hérissons, par exemple, afin qu’ils puissent se rafraîchir."

De manière générale, au-delà de ces conseils, Laurence Delcourt estime qu’il ne faut être trop proactifs."Si vous disposez une gamelle de croquettes et de l’eau fraîche, cela suffit. Si vous voyez un animal sauvage, il ne faut pas nécessairement lui courir après." Une exception peut-être: les situations d’extrême détresse. "Si vous voyez un hérisson en pleine journée par exemple, là clairement, ce n’est pas normal. Dans ce cas, il faut le prendre et le mettre dans un endroit frais, au calme, et ensuite se diriger vers un centre de faune sauvage."