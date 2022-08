Orages et terre desséchée: doit-on craindre des inondations?

Ce spécialiste du ruissellement explique que la pluie idéale, en été, c’est un passage pluvieux, comme celui du début de la semaine. " Un sol aussi sec que celui que nous avons pour le moment, sous une pluie normale, va mettre entre une demi-heure à une heure pour s’humidifier. C’est quand le sol est un peu humide qu’il laisse le mieux passer l’eau. Un sol très sec est hydrophobe pendant les 10 premières minutes de pluie."

Le problème d’un orage de 15 minutes, c’est non seulement que l’eau ne parvient pas à s’infiltrer, mais que les quantités d’eau sont importantes.

La Wallonie s’adapte

Des aménagements sont mis en place à plusieurs niveaux, mais de façon inégale. " Ça bouge vraiment depuis six mois" dit Arnaud Dewez. Au niveau des communes, certaines ont par exemple rénové les systèmes de fossés, en adaptant leur gabarit pour mieux guider l’eau. " Elles ont aussi aménagé de zones d’immersion temporaires, comme des prairies inondables."

Les particuliers aussi cherchent à laisser passer l’eau dans le jardin, pour qu’elles n’arrivent plus dans la maison. " Ils déplacent les tas de bois, les trampolines pour que l’eau puisse s’écouler, creusent parfois des fossés ou des talus, pour la diriger dans une autre direction que la maison."

Au niveau des pratiques agricoles, les changements sont plus lents à implanter. " Il faudrait idéalement limiter les champs à 150, voire 200 m de long maximum, et en bordure, installer une haie ou une bande d’herbe. Il est aussi important de laisser la terre nue le moins longtemps possible."

Ce qui a changé, depuis juillet 2021, c’est que désormais, dès qu’il y a un avis d’orage, il y a une réunion de crise 7 jours sur 7 et 24/24, où l’IRM explique le contenu exact de son avis. On y retrouve les gestionnaires de cours d’eau, le ruissellement et le centre de crise. " On peut émettre des recommandations concrètes. Et les citoyens savent à quoi s’attendre. »