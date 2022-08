La sortie du film «Batgirl» est annulée

C’est un séisme dans le monde des super-héros. Warner Bros. Discovery a décidé d’annuler purement et simplement le film Batgirl dont le tournage s’est terminé à Glasgow (Écosse) le 31 mars 2022. Le puissant groupe sacrifie 90 millions de dollars et les images déjà tournées par les deux réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah (Black, Bad Boys for Life, Miss Marvel).