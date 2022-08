Non, ses deux visiteurs sont antiquaires. Et s’ils se pressent chez elle, c’est parce que Céleste fut pendant huit années la domestique de Marcel Proust, jusqu’à la mort du célèbre écrivain, en 1922. Aussi doit-elle encore posséder, imaginent ces deux-là, pas mal de babioles ayant appartenu au grand homme et qu’ils pourraient probablement monnayer fort efficacement.

Qu’à cela ne tienne: s’il lui faut se séparer de quelques-uns de ses trésors, ce sera au prix d’une nouvelle version de l’histoire qu’elle ressasse, encore et encore, depuis toutes ces années…

Avec son nouvel album, sobrement baptiséCéleste, Chloé Cruchaudet garnit un peu mieux encore une bibliographie remarquable, et au sein de laquelle il serait bien difficile d’opérer un choix: citons ici, pour aller au plus brillant,Mauvais genreou la sérieIda. Des ouvrages où la femme occupe un rôle important, souvent à contre-courant des mœurs de son époque.

Une fois n’est pas coutume, donc: avecCéleste, l’autrice place son héroïne dans une position subalterne. Qui ne l’a freinée en rien dans son projet. Le déclic s’est fait, lui, à l’écoute d’une émission de radio nocturne: " J’ai ressenti une émotion très vive et un bonheur immense, je me suis immédiatement sentie en empathie avec elle", confiait-elle récemment à Télérama.

Car si Céleste, qui publia jadis un recueil de souvenirs, était bel et bien au service de l’auteur d’ À la recherche du temps perdu, elle devint, au fil du temps, bien plus qu’une simple "bonne à tout faire". On le voit au fil de ces planches où le trait si délicat de Chloé Cruchaudet fait merveille: "Monsieur", ainsi qu’elle l’appelait pudiquement, était charmé par son esprit certes simple, mais vif, et des manières rafraîchissantes lui permettant de mieux supporter sa maladie, un asthme qui, en ce temps-là, constituait un fameux handicap.

Un magnifique premier volet, vraiment, qui s’achève au moment où la drôle d’idylle de ces deux êtres que rien ne prédestinait à se lier a bel et bien failli tourner court. Vivement la réconciliation!

Noctambule, Chloé Cruchaudet, 116 p., 18.95 €.