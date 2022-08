Cet agriculteur français cultive des légumes sans eau (vidéo)

"J’enfouis beaucoup de matière organique humide au printemps, au mois de février, et après je laisse mes légumes se débrouiller pour aller chercher l’humidité et leur nourriture en profondeur", explique le maraîcher.

«Laisser les plantes se débrouiller»

Pas de secret, pas de magie, mais beaucoup de travail. À l’automne, Marc n’arrache pas les mauvaises herbes. Il les laisse se mélanger à la terre. En février, le maraîcher laboure les sols et oblige ses "ouvriers" – les vers de terre – à transformer les herbes en matière organique.

"Ici le sol est sec, mais dès qu’on va descendre à une certaine profondeur, on voit les systèmes racinaires. À la place de faire monter le système racinaire vers le haut quand on met à boire en surface, on l’oblige à descendre vers le bas et à aller chercher sa nourriture". Une solution qui pourrait être de plus en plus utile dans le temps. Si la vague de chaleur que nous connaissons persiste, quels risques pour les plants de légumes? Rien, à en croire Marco: "En 2020, on est resté six mois sans une goutte d’eau", assure-t-il. Et le rendement est au rendez-vous, contrairement à ce que peuvent avancer certains détracteurs de cette culture.