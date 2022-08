À part des épisodes orageux jeudi soir et vendredi, il n’y a pas de précipitations à l’horizon, selon Xavier Fettweis, climatologue à l’ULiège: "Les orages donneront 5 à 10 mm d’eau, pas plus. À l’horizon de 10-15 jours, il n’y a aucune précipitation significative prévue. La sécheresse va encore s’accentuer la semaine prochaine."

2. BELGIQUE | Est-ce intéressant de faire installer une citerne d’eau de pluie?

Les ventes de citernes d’eau pluviale sont en augmentation constante. L’intérêt est davantage écologique que financier.

3. RÉGIONS | Gwenaël Bernard raconte son combat contre la maladie de Charcot

Le Perwézien Gwenaël Bernard (42 ans) sort un livre sur sa vie, "différente mais heureuse" depuis qu’ on lui a diagnostiqué la maladie de Charcot.

4. RÉGIONS | L’UCLouvain mène une recherche sur la composition chimique des pollens

Les insectes pollinisateurs aussi ont besoin de manger "équilibré". L’UCLouvain a lancé une recherche pour contrer le déclin du nombre et de la diversité des pollinisateurs.

5. MONDE | La présence de la MONUSCO de plus en plus compromise en RDC

Entre la RDC et la mission des Nations Unies pour la stabilisation du pays (MONUSCO), la rupture semble bel et bien consommée. Ce mercredi, l’on apprenait que le gouvernement congolais a officiellement demandé le départ du porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gillmann, pour des propos tenus mi-juillet, lors d’une conférence presse au cours de laquelle celui-ci a longuement été questionné sur les difficultés rencontrées tant par la mission que par l’armée congolaise face aux groupes armés qui tyrannisent les populations, en particulier au nord Kivu.

6. RÉGIONS | Le lac de Louvain-la-Neuve recouvert d’une algue invasive

Chaque printemps, dès les premiers beaux jours, les bords du lac de Louvain-la-Neuve se recouvrent d’un tapis verdâtre. Le phénomène s’est répété cet été et s’est amplifié. L’azolla filiculoides, une algue invasive, recouvre une grande partie du lac.

7. RÉGIONS | Bertogne: la consultation populaire sur la fusion aura bien lieu

Cette fois, c’est la bonne! Après un premier essai tombé à l’eau à cause de documents déclarés non légaux, la consultation populaire voulue par la minorité bertognarde, et portant sur la fusion avec Bastogne, sera bien organisée.

8. CULTURE Le festival La Carrière à Bioul sans domicile fixe

C’est une tuile pour les organisateurs. Il ne leur est plus possible de mettre sur pied le festival au sein de l’écrin de verdure idyllique anhétois qui les accueillait. Le bail d’occupation de la carrière de Bioul n’a pu être reconduit, pour une question d’agenda notamment. " On ne pourra plus venir ici", précise César Laloux, co-fondateur de l’événement.

9. SPORT | 10 choses à savoir sur Jacob Barrett Laursen, le nouvel arrière gauche rouche

Trois jours après sa première en demi-teinte sous la vareuse du Standard, à Genk, Jacob Barrett Laursen a été présenté officiellement à la presse.

Blagueur, souriant, détendu, à l’aise devant les médias, le latéral gauche danois de 27 ans a pris plaisir à se raconter pendant une demi-heure. Voici dix choses à savoir sur lui.

10. CYCLISME | Licence World Tour: où en sont les équipes belges à 2 mois de la fin de la saison?

Dans quelques semaines, les licences World tour seront redistribuées aux 18 meilleures équipes entre 2020 et 2022. Point sur le classement des équipes belges, avec des heureux et un possible malheureux.