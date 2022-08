En 2022, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 15,9% par rapport à 2021. Une diminution qui s’accentue puisque les immatriculations de voitures neuves avaient déjà diminué de 11,2 % entre 2021 et 2020.

Entre la pénurie de composants et la baisse de popularité du diesel, le marché automobile belge n’a jamais été aussi bousculé. Déjà 31,3% des voitures neuves immatriculées au premier semestre de 2022 étaient équipées d’une motorisation électrifiée, contre 23,5% sur toute l’année 2021. La majorité de ces véhicules électriques étaient des hybrides rechargeables via une prise PHEV.

Autre tendance de cette année, le conducteur belge est de plus en plus attaché aux SUV. Ceux-ci représentent désormais plus d’1 voiture neuve sur 2 (50,8%) immatriculée en 2022 dans notre pays, même si la voiture la plus vendue en Belgique ne fait pas partie de cette catégorie.

La Citroën C3 est la voiture préférée des Belges

Concernant les modèles, c’est la petite Citroën C3 qui a été la plus immatriculée: 4.934 fois. Elle devance bien deux SUV: la BMW X1 (4.155) et la Volvo XC40 (4.067).

Chez les pros, le BMW X1 compte pour 3.519 immatriculations et devance le Volvo XC40 enregistré 3.055 fois. Chez les particuliers, c’est la Dacia Sandero qui est plébiscitée, devant la Toyota Yaris et une autre Dacia, le Duster.

Renault chez les particuliers, BMW chez les professionnels

En haut du top 3, tous acheteurs confondus, ce sont les véhicules BMW, Volkswagen et Peugeot qui ont été les plus achetés durant le premier semestre de 2022.

Mais les voitures de société occupent une majorité de ces achats et influencent ce classement. Du côté des particuliers uniquement, on trouve Renault en première place, suivi de Volkswagen et Toyota.