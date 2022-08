Moins d’eau dans la Meuse, moins d’eau pour Bruxelles: la captation est limitée

L’intercommunale Vivaqua fournit de l’eau à 2 millions de consommateurs.: 55% à Bruxelles, 25% en Wallonie et 20% en Flandre. Le parc de production est majoritairement (98,5%) situé en Wallonie, avec un tout petit peu de captage en Région bruxelloise (forêt de Soignes et bois de la Cambre).

" Les captages d’eau souterraine se sont reconstitués pendant l’hiver. Mais comme le volume d’eau souterrain ne suffit pas, on le complète par le captage d’eau de surface, à Taifer."

Si le débit descend entre 19 et 16 mpar seconde, la captation sera limitée à 90000 m3. La phase 3 limite le captage à 60000 et entre 14 et 12 m3, l’usine est mise à l’arrêt.

Avec quelle conséquence? La proportion d’eau provenant de Tailfer varie d’une année à l’autre. En 2021, c’était 25% de l’eau de Vivaqua. En 2020, année de sécheresse, c’était de l’ordre de 35%

Pas de problème pour l’instant

Heureusement, cette diminution n’a pas d’impact sur Bruxelles, car la capitale a droit à 120000 m3, mais n’en consomme actuellement que 90000. Sans doute en partie à cause des vacances à l’étranger et des congés du bâtiment.

Mais si la captation en Haute Meuse devait encore baisser, Bruxellois et Wallons ne seraient pas privés d’eau pour autant, car Tailfer n’est pas la seule source. " Depuis quelques années, nous avons entamé un Water quantity plan, pour nous adapter à l’évolution de la population et du climat. Nous avons des pistes pour accroître et diversifier la production d’eau. On sait absorber les 3 jours de canicule actuels, mais il y a des pistes d’investissement en collaboration avec d’autres producteurs. Il y a déjà des usines de potabilisation à côté des anciennes carrières, qui sont remplies d’eau. Nous avons aussi des captages à l’arrêt la plupart du temps que l’on peut activer en cas de besoin: les carrières à ciel ouvert et des carrières souterraines, plus petites, ainsi que des puits profonds."