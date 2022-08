La présence de la MONUSCO de plus en plus compromise en RDC

Confiance rompue

"On a une situation qui est extrêmement complexe, on a un État[NDLR : congolais]qui n’est toujours pas assez présent, en tout cas pas assez fort pour défendre ses zones et asseoir sa présence partout", a notamment déclaré le porte-parole en fin de conférence de presse, une observation - pourtant factuellement exacte - qu’a peu goûté le gouvernement, jugeant ces déclarations"indélicates et inopportunes".

"La présence de ce fonctionnaire sur le territoire congolais n’est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO", ponctue un courrier du ministère des Affaires étrangères en date de fin juillet.

Climat explosif

Au-delà des propos tenus par M. Gillmann, cette réaction du gouvernement congolais survient alors que des manifestations violentes contre la présence de la mission, coupable selon certains d’inaction face aux groupes armés qui minent le nord Kivu, ont conduit à la mort d’une trentaine de personnes et de quatre casques bleu, le tout dans des conditions peu claires. Dimanche dernier, la situation, déjà explosive, a franchi un nouveau palier quand des militaires de la brigade d’intervention de la MONUSCO, visiblement de retour de congé, ont ouvert le feu à un poste frontalier du côté de Kasindi (à la frontière ougandaise), forçant le passage pour des raisons inexpliquées, causant la mort de trois personnes et en blessant une quinzaine d’autres.

En début de semaine, le président congolais Félix Tshisekedi a longuement réuni ses principaux ministres, en vue de"réévaluer le plan de retrait de la MONUSCO", théoriquement prévu pour 2024, ce qui laisse supposer que ce retrait pourrait avoir lieu bien plus tôt que prévu.