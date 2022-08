Bois : « Il y a du boulot à volonté »

Le carnet de commandes est rempli " mais combien de temps cela va-t-il encore durer? Beaucoup de chantiers sont en route depuis un ou deux ans. On est en contact régulier avec les architectes qui constatent qu’il y a beaucoup de désistements."Le scieur ne s’inquiète pas du manque de bois:"il y en a! Le tout, c’est de mettre le prix."

L’analyse est partagée par Yves Pirothon dont la société basée à Manhay est aussi active dans les pépinières. " Quand le bois est cher, c’est parce qu’il est demandé. Et donc on coupe des arbres et on replante. Pendant la période des scolytes, l’activité a diminué. J’espère qu’on va revenir ainsi à la normale."

Fruytier: du personnel au chômage

Dans un autre registre, la société Fruytier accuse quelque peu le coup. Le groupe actif au niveau international sur le commerce de produits résineux subit le contrecoup. " Il y a une faible demande sur les produits sciés,explique David Fruytier, chargé de la communication.On ne tourne d’ailleurs plus que sur une pause et on va devoir mettre du personnel au chômage. Pendant deux ans, il y a eu un boum important. Aujourd’hui, on revient en deçà du niveau initial. Il faut qu’on reprenne ses marques." Pourquoi le géant du résineux est-il fragilisé? " On dépend vraiment du marché allemand. Tous les produits qui se vendaient cher ont fortement diminué. Nos clients ont aussi stocké énormément. Il faut d’abord attendre qu’il les vide."

Forte demande de pellets

Par contre, l’activité pellets de Fruytier est partie à la hausse. " On produisait 200000 tonnes et on va encore en faire 100000 en Bourgogne d’ici 6 mois. Et encore, ce ne sera pas assez… Le sac de pellets était à 3,6 €. Il est maintenant à 8,8 € et on parle même de 10 à 15 € prochainement."

Au sein de l’Office économique wallon du bois, on ne redoute pas un ralentissement du marché. " On est encore sur l’élan de 2021, constate Emmanuel Defays, directeur de l’Office.On a eu un boum dans la construction individuelle, dans les aménagements intérieurs et extérieurs. Compte tenu de l’explosion de la demande en Chine et aux États-Unis, le bois s’est vendu très cher."

Si le ralentissement est perceptible pour un groupe comme Fruytier qui travaille à l’échelon international, " ce n’est pas sûr que le petit scieur qui travaille avec une clientèle locale le perçoive. Ce ne sont pas des marchés comparables.Lorsqu’on s’adresse à un scieur de feuillus, la demande est toujours importante."

Par contre, " sur le bois énergie, il y a une réelle inquiétude. Il y a énormément de personnes qui ont acheté une chaudière à pellets et on est inquiet pour l’approvisionnement."

À la tête de sa scierie à Bertrix, Bernard Romain construit aussi des charpentes en chêne. " Il y a 2-3 ans, on payait le chêne 100 €/m³. Maintenant, il est à environ 250 €."Cette hausse des prix n’a pas freiné sa clientèle: " une charpente en chêne, c’est plus un produit de luxe et les clients peuvent se permettre de payer un peu plus. Dans mon type de construction, ça n’a pas changé grand-chose."