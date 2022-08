Les injections dans l’articulation soulagent-elles réellement?

1.L’acidehyaluronique

" Ce traitement est utilisé depuis 20 à 30 ans dans le cas d’arthrose des différentes articulations. Et il y a chaque fois eu des études qui étaient en faveur de ce traitement, et d’autres qui étaient contre. Mais jamais de vrai consensus fort" dit le spécialiste. Ce produit fréquemment utilisé était d’ailleurs remboursé en France jusqu’à il y a 2-3 ans, précise le Pr Kaux. " Mais en Belgique, il n’a jamais été remboursé, parce qu’il n’y a jamais eu de preuve scientifique forte, même si des patients sont satisfaits du traitement, du moins temporairement." L’effet dure de zéro jour à plusieurs années. " Majoritairement plusieurs mois."L’acide hyaluronique est des constituants du cartilage: " On l’injecte pour que les cellules du genou “fonctionnent” mieux et synthétisent un liquide synovial de meilleure qualité. Le cartilage est comme tonifié, mais il n’est pas régénéré."

2.Lescorticoïdes

Les infiltrations de corticoïdes sont fréquemment utilisées dans le genou, mais dans un autre contexte: " Une articulation gonflée, douloureuse et chaude à cause de l’inflammation. Les corticoïdes suppriment l’inflammation mais abîment malgré tout le cartilage. C’est un traitement à garder dans les inflammations très douloureuses, qui handicapent fortement le patient."

3.LePlasma riche en plaquettes (PRP)

" Ces injections sont un peu plus récentes mais très à la mode, constate le Pr Kaux.C’est vendu comme un traitement miracle, mais ça n’est pas le cas. Le PRP peut donner de bons résultats aussi. La littérature montre des effets meilleurs que l’acide hyaluronique"Le plasma riche en plaquette provient du sang autologue: " On fait une prise de sang au patient. Le sang est centrifugé et on en collecte les plaquettes avec du plasma. Ce qui est intéressant, c’est d’avoir les composants internes aux plaquettes, donc les facteurs de croissance et les molécules anti-inflammatoires, qui vont faire diminuer la douleur du patient. Mais le cartilage ne va pas repousser, ce n’est pas possible à l’heure actuelle." Quand cela fonctionne, le patient (non remboursé) est soulagé quelques mois à quelques années.

4.LesCellules-souches

Ici, on ne parle pas tout à fait d’injection comme dans les cas précédents." On prélève des cellules du patient. Soit au niveau du cartilage, soit au niveau de la moelle hématopoïétique – c’est-à-dire au niveau du bassin. Ou alors, elles sont issues de cellules graisseuses. Ces cellules autologues sont mises en culture et on obtient des cellules-souches, qui sont pluripotentes, donc peuvent se différencier en plusieurs tissus. Il faut les différencier en cellules cartilagineuses, et opérer pour les mettre où il y a un trou." On fait parfois des perforations dans l’os et l’articulation, " mais on obtient un cartilage fibreux qui n’a pas les mêmes propriétés d’amortissement et de viscoélasticité."

5.Latoxine botulique

Le Botox est connu en médecine ésthétique, pour son action paralysante, qui diminue les rides, mais également pour la spasticité des patients en réadaptation. Il a aussi des propriétés antalgique, et est utilisé pour ces vertus en France.

6.Laradiofréquence

On l’utilise pour "brûler" les petits nerfs qui transmettent la douleur. Il ne s’agit donc pas à proprement parler de piqûre, dans ce cas. Une autre façon de limiter l’envoi des messages au cerveau.Il n’y a peut-être pas encore de recette miracle, mais les ingrédients sont nombreux… et satisfont parfois les patients.

«Il faut bouger et éviter que la douleur s’installe»

La marche à pied et le cyclisme, la natation, sont le premier remède aux douleurs articulaires. ©pikselstock - stock.adobe.com

Il ne faut pas rester passif face à la douleur, sinon, on dérègle son ordinateur interne. Explications du Dr Berquin.

Le Pr Kaux insiste sur l’importance de mobiliser un genou douloureux: " Les premières choses à faire sont perdre du poids, faire du vélo, marcher…"

Aux cliniques universitaires Saint-Luc, le Dr Anne Berquin insiste sur l’importance de ne pas laisser la douleur devenir chronique. " On sait qu’une fois que la douleur s’est installée, ses mécanismes sont essentiellement au niveau du système nerveux central. Le système s’adapte, et malheureusement, au lieu de s’habituer à la douleur, il devient de plus en plus réactif. Ce n’est pas un problème psy de personnes qui sont douillettes. C’est un système nerveux qui réagit au moindre stimulus."

La spécialiste explique qu’un facteur de risque pour que la douleur devienne chronique, c’est la façon dont la personne réagit face à sa douleur: " C’est-à-dire son degré d’inquiétude, le fait qu’elle reste en activité ou se mette au repos… Rester actif, c’est primordial."

Aider sans médicaments

En dehors de toutes les injections citées, il y a des trucs et astuces qui peuvent aider la personne à vivre avec ses douleurs: " L’hypnose, l’autohypnose, la méditation, l’application locale de chaud ou de froid, certaines positions, un bon dosage des activités physiques, utiliser des antalgiques de manière raisonnée…"

Dans sa boîte à outils, le Dr Berquin n’exclut pas l’ostéopathie ou les thérapies manuelles, pour autant que les messages transmis soient adéquats et encouragent l’activité physique. " Il y a des patients que ça aide. Il ne faut pas négliger l’intérêt d’une kinésithérapie classique, qui peut soulager le patient et l’aider à se remettre en mouvement."

Et le cannabis? " Les études positives sur ses effets sont généralement de moindre qualité. Et les études de bonne qualité ne sont pas encourageantes. Je connais beaucoup de patients qui ont essayé le cannabis ou le CBD, mais peu ont poursuivi. »