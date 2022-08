La nouvelle guerre du feu est déclarée

La Grèce n’a malheureusement pas été épargnée non plus, avec de gros dégâts dans le parc national de Dadia, l’une des régions protégées d’Europe les plus importantes.

Aucune forêt épargnée

Ces incendies géants sont repris par les spécialistes sous l’appellation de mégafeux: il s’agit d’un nouveau phénomène, unique par sa taille, inédit par son comportement, sans précédent par ses conséquences. Tropicale, humide ou boréale, aucune forêt n’est désormais épargnée.

Pour comprendre le mécanisme de ces grands feux, modéliser et prévoir leur comportement, les chercheurs observent les derniers grands incendies qui ont ravagé la planète en 2021: Australie, Californie, Suède et bassin méditerranéen. Ils simulent leur progression dans le plus grand laboratoire du feu au monde, installé dans le Montana, aux États-Unis.

Comment ces grands feux sont-ils capables de se “nourrir” de leur propre énergie? Pourquoi n’ont-ils pas le même développement qu’un incendie classique?

Ce documentaire – déjà diffusé en mars dernier dans Science grand format sur France 5 – cherche à décrypter ce phénomène qui prend tout le monde de vitesse. Il donne également la parole à ceux qui développent des solutions pour enrayer cette mécanique, des techniques aborigènes traditionnelles aux savoir-faire forestiers en passant par les recherches en laboratoire. Car le défi est désormais mondial et collectif, si l’on ne veut pas voir nos paysages verdoyants se transformer en vastes étendues noircies et désertiques. Il est urgent de prendre des mesures.

Tipik 20.05