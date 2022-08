Foire de Libramont | « Face à moi, les clients sont plus doux... »

La société a vu le jour en 2018 et, l’année suivante, elle signait un partenariat avec la marque John Deere. Pour la jeune entrepreneuse, le cheminement s’est fait de manière progressive même si on a l’impression que la route était toute tracée."J’ai fait des études en marketing à Bruxelles. Puis en gestion d’entreprises à Gand." Parfaite bilingue en néerlandais et se débrouillant aussi en anglais, elle a ainsi profité d’un stage chez un marchand de matériel agricole à Hannut pour se faire la main. Un stage qui lui a permis d’être ensuite engagée en tant que chef d’atelier. " J’avais une aide pour le côté technique. Je m’occupais du planning, de la gestion. Petit à petit, j’apprenais… Si le client entrait pour un joint de culasse, je savais le temps qu’il fallaitpour la réparation." Tout le jargon des pièces mécaniques ne lui était pas étranger et ça facilitait l’apprentissage.

«On avait envie d’entreprendre»

Mais c’est son affaire que Donatienne voulait mettre en œuvre. Avec Jean, son cousin, le projet personnel commence à prendre forme. " On avait très fort envie d’entreprendre. La marque Case n’était pas représentée en Hesbaye. Tout notre projet avait été monté en fonction de cette marque"même si le cœur des jeunes entrepreneurs battait pour John Deere."On a une biche dans le cœur", sourit la jeune femme en faisant référence au logo de la marque. " Notre projet est alors revenu aux oreilles de Cofabel", qui assurait l’importation de la marque en Belgique. " Depuis tout petit, on a toujours roulé en John."

«Les filles se font vite charrier»

Dans un monde agricole souvent très rugueux, la jeune femme est parvenue à s’imposer avec le sourire et fermeté. " Les filles dans le secteur se font vite charrier. Si tu n’as pas le caractère pour dire stop, ça risque d’exagérer." Son âge aurait pu la handicaper face à des agriculteurs plus âgés."Je me sens prise au sérieux. Le fait d’apprendre vite est un avantage."D’autant plus que le machinisme agricole s’est complexifié avec la numérisation du matériel. " Oui, expliquer à quelqu’un qui moissonne depuis 20 ans comment il doit utiliser sa machine, c’est parfois compliqué."Mais c’est là qu’elle place la force de sa société: dans la volonté de suivre au plus près les évolutions de la marque.

Et quand c’est nécessaire, il faut aussi sortir du bureau pour aller sur le terrain. " Pendant la moisson, on est disponible 24 h/24. On va loin pour faire les dépannages; parfois jusqu’à Anvers. De mon côté, j’essaye d’aider plus l’atelier. J’essaye d’apporter des pièces quand il faut dépanner. Ou bien je calme les clients. Ils sont plus doux quand ils sont face à moi. Et s’ils s’énervent, je leur dis de me rappeler quand ils seront calmés. Que ce soit vis-à-vis de moi ou des hommes, je ne supporte pas ça."