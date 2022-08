Coup de chaud entre la Serbie et le Kosovo

S’il ne s’est rien passé de dramatique ce dimanche à la frontière entre la Serbie et le nord du Kosovo, on peut tout de même parler d’un sérieux coup de chaud entre les deux pays. En cause, une nouvelle législation kosovare censée entrer en vigueur ce lundi, et qui impose aux Serbes souhaitant entrer au Kosovo de disposer de visas temporaires pour circuler à l’intérieur du pays.