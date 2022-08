L’Ukraine exporte à nouveau: «Il y aura encore une volatilité des prix des céréales sur la récolte 2022»

"La géopolitique a joué un rôle important dans le prix des céréales, mais maintenant les fondamentaux reviennent sur le devant de la scène, et en particulier la sécheresse qui sévit en Europe, en Europe de l’Est et aux États-Unis, surtout, très gros producteur de maïs dont les récoltes vont souffrir", analyse Olivier Henroz, responsable céréales chez Walagri, société de collecte et de négoce en Belgique.

Énormément d’inconnues

Le départ d’Odessa du cargo Razoni a eu un effet à la baisse immédiat sur le cours des céréales sur le marché à terme."Mais l’impact a été moins fort que lorsque l’accord avait été signé entre la Russie et l’Ukraine à Istanbul", souligne Olivier Henroz. À ce moment-là, le prix du blé avait chuté de 30 € la tonne. Depuis, il était redescendu autour de 330 €, alors qu’au plus haut de la crise, le 15 mai, il était monté jusqu’à 432 euros.

"Personne n’a de boule de cristal pour savoir comment cela va évoluer, mais j’évalue le potentiel de baisse à encore une cinquantaine d’euros, jusqu’à 280 € la tonne, si tout se débloque, et que tout va bien", estime ce spécialiste du marché céréalier.

Il rappelle que la quarantaine de navires susceptibles de quitter l’Ukraine emportent des céréales stockées durant des mois, depuis février et le début de l’offensive de l’armée russe."Plus de 20 millions de tonnes sont bloquées depuis ce temps-là. La difficulté est de savoir si les ports auront encore la capacité de charger, si les Russes vont laisser faire, si les affréteurs de bateaux recevront assez d’assurances. Et puis si, ensuite, les Ukrainiens pourront ramener de la marchandise dans ces ports, et dans quelles conditions. Il y a encore énormément d’inconnues et le marché se montre attentiste. Il faudra peut-être quatre ou cinq mois, voire un an, pour tout débloquer."

Des récoltes en baisse

Au cours des années précédentes, rappelle Olivier Henroz, la mer Noire exportait énormément entre août et novembre, près de 5 millions de tonnes chaque mois. Le redémarrage des exportations va permettre de faire de la place aux nouvelles récoltes qui arrivent déjà.

"L’Europe achète beaucoup de maïs ukrainien, pour l’alimentation du bétail ou produire de l’éthanol. Du blé aussi. Mais on sait que les Ukrainiens vont moins récolter cette année en raison de la guerre; un bon tiers de moins, selon les estimations. On a consommé beaucoup l’an dernier, plus que ce qu’on produit. Avant même de démarrer les récoltes, les stocks mondiaux sont à un niveau très faible. Cela pourrait être encore le cas dans quelques mois si on voit que l’Ukraine n’avance pas. Selon moi, il y aura encore une volatilité des prix sur la récolte 2022."

En Europe,"le Copa (le Comité des organisations professionnelles agricoles, qui représente plus de 22 millions d’agriculteurs européens)prévoit des récoltes de céréales en baisse cette année de 4,4% par rapport à 2021 et de 3,8% par rapport à la moyenne des années précédentes", expliquait aussi en marge de la Foire agricole de Libramont Aurélie Noiret, conseillère au service d’études de la Fédération wallonne de l’Agriculture.

Le côté humain

En Wallonie, la moisson bat son plein et est globalement bonne, tant d’un point de vue de la qualité que de la quantité des céréales."Mais c’est très hétérogène, cela dépend d’une région à l’autre, des variétés semées, de la structure des sols. Les rendements sont très bons en Hesbaye liégeoise, mais c’est plus compliqué en Hainaut et dans le Condroz", commente encore Olivier Henroz.

Celui-ci rappelle que, pour l’agriculteur, le prix des céréales dépend aussi du moment où il vend, et que tous n’ont pas la chance de vendre quand les cours sont au plus eux.

"Certains ont déjà vendu leur récolte en octobre 2021, à des prix qu’ils jugeaient bons à l’époque, à 200 € la tonne. Et puis avec la guerre, les prix de l’énergie et des engrais ont beaucoup augmenté, entre 50 et 60 € de plus pour produire du blé cette année. Tous les agriculteurs n’ont pas la chance de vendre leurs céréales quand les cours sont au plus haut."

Ceci dit, la reprise des exportations en Ukraine, « est une excellente nouvelle », estime le responsable céréales de Walagri. »Tous, on attendait ce déblocage avec impatience », vu les difficultés mondiales au niveau alimentaire et le désastre ukrainien. » Il faut voir tout cela, aussi, du côté humain. »