Libramont | "On ne suit plus avec la demande de tracteurs"

Dans le secteur agricole, il faut aussi savoir prendre patience lorsqu’on commande du matériel. Entre la signature d’achat et la livraison du matériel, il faut compter plus d’un an. " Chez John Deere, on produit 90% des pièces, explique Henry Van Wonterghem.Et c’est sur les 10%, essentiellement les composants électroniques, que cela pose problème." La suite du Covid, la guerre en Ukraine, le manque de main-d’œuvre: les facteurs sont multiples pour expliquer les délais d’attente. " La guerre en Ukraine a été une ‘opportunité’pour récupérer des barres de coupe pour les moissonneuses. Mais ce n’est pas le cas des machines car ce ne sont pas les mêmes normes d’émission CO2 qu’en Europe." Conséquence: des moissonneuses qui auraient dû être livrées avant la saison arriveront après les récoltes. " On ne suit plus avec la demande et il n’y a plus beaucoup de stock. J’ai vendu un tracteur en avril 2022. Il sera produit en avril 2023 aux États-Unis et livré fin 2023. Avant, pour un tracteur américain, il fallait 6 mois. Pour un tracteur produit en Allemagne, c’était trois mois."Les prix ont aussi grimpé en flèche: 10 à 15% chez John Deere. Mais cela ne décourage pas le client. "La première question qu’on nous pose, ce n’est pas ‘combien?’ mais ‘quand’?."