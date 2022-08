Tout à fait. Et je suis confiant sur le fait qu’à la fin de cette année, je serai tout aussi heureux. Nous venons de vivre de jolis succès sur le Tour et sur l’Euro féminins, et cela montre vraiment qu’il se passe quelque chose auprès du public. Nous avons un rôle à jouer dans ce développement du sport féminin, et je suis ravi que cela ait un impact. Il y a un vrai appétit du public pour ces émotions et ces valeurs du sport, qu’il soit masculin ou féminin d’ailleurs.

Concrètement, sans trop rentrer dans le détail des chiffres, cela donne quoi?

Sur le Tour de France femmes, on a réalisé une moyenne de 12,9% de parts de marché (pdm), ce qui est très satisfaisant. On a eu 114000 téléspectateurs de moyenne sur la première étape, 91000 et 132,3% de pdm sur l’étape de dimanche à la Planche des Belles Filles, avec 472000 personnes différentes en contact avec le programme. C’est extrêmement positif. Chaque gros événement de ce type permet d’aller un peu plus loin. et de mieux faire connaître le sport féminin au grand public. Et je suis sûr que cela aura un effet positif sur les courses féminines que l’on diffuse toute l’année.

Il faut ajouter toutes les vues réalisées sur Auvio. Un match des Red Flames, c’est 20000 vues en plus, ce n’est pas anecdotique.

Et pour l’Euro de foot?

Là aussi, les chiffres sont bons. Nous avons battu deux fois le record d’audience pour un match féminin. On avait déjà fait un très bon score lors de la diffusion de France-Belgique (NDLR: 154211 téléspectateurs en moyenne, soit 18% de pdm), mais on a battu une première fois le record avec Italie-Belgique, avec 238991 téléspectateurs de moyenne, soit 25,9% de pdm. Ce record a de nouveau été battu lors de Belgique-Suède, où on atteint une moyenne de 255000 téléspectateurs et 25,1% de pdm, et 747000 personnes atteintes par le programme. Pour la finale de dimanche, on a encore fait 160000 téléspectateurs de moyenne avec 16,7% de parts de marché. Il faut ajouter toutes les vues réalisées sur Auvio. Un match des Red Flames, c’est 20000 vues en plus, ce n’est pas anecdotique.

Cela, c’est pour le quantitatif. Vous êtes aussi satisfait du côté du qualitatif?

Oui. Je suis content de tout ce qui a été produit autour de ces compétitions. Cela concerne les duos de commentateurs – Cécile De Gernier et Lise Burion sur l’Euro féminin ou Martin Weynants et Ludivine Henrion sur le Tour – mais aussi les plateaux et toutes les séquences tournées pour les réseaux sociaux. Cela permet de bien accompagner le public.

L’an dernier, 25% de nos lives étaient consacrés au sport féminin, contre une moyenne de 4% seulement à l’échelle mondiale. Nous sommes sur le bon chemin.

Il n’y a pas eu de dérapage sexiste dans les commentaires des téléspectateurs sur les réseaux?

Il y a parfois certains commentaires d’un autre temps, mais globalement, les commentaires ont été très positifs. Cela nous encourage à poursuivre nos efforts. Les compétitions féminines sont un nouveau pilier de notre offre sportive. L’an dernier, 25% de nos lives étaient consacrés au sport féminin, contre une moyenne de 4% seulement à l’échelle mondiale. Nous sommes sur le bon chemin.

Quels sont les prochains grands rendez-vous?

Dès le 11 août, il y a le championnat européen multisport, où l’on s’attellera à ce qu’il y ait autant de compétitions masculines que féminines qui soient diffusées. Ensuite, dès le 22 septembre, il y a la Coupe du monde de basket féminine en Australie, où j’espère que les Cats iront loin. Les horaires sont malheureusement défavorables. On a un superbe Belgique-USA pour commencer, mais malheureusement, ce sera à 3h30 du matin. Heureusement, avec Auvio, ce sera très facile de revoir les matches. Enfin, l’an prochain, il y a la Coupe du monde féminine de football, pour laquelle nous sommes en train de discuter pour l’acquisition des droits. C’est important pour nous, que ce soit avec ou sans les Flames, même si bien sûr, on espère qu’elles se qualifieront.