Foire de Libramont | John Deere fait le ménage dans ses concessions

Avec moins de concessionnaires, les agriculteurs doivent-ils s’attendre à perdre en qualité de service?"On peut travailler avec moins. En France, par exemple, ils n’hésitent pas à faire 50 km pour aller chercher une pièce. Mais, pour cela, il faut éduquer le client.Le milieu doit s’adapter car on trouve de moins en moins de main-d’œuvre. Une grosse structure, ça ne veut pas dire qu’il y aura moins de réactivité."

Sprimat et AgriGeer sont deux concessionnaires John Deere établis en province de Liège. Selon leurs chiffres, ils sont même numéros 1 et 3 dans les ventes pour la marque. De leur côté, on ne se sent pas menacé par la restructuration entamée. " Pour l’instant, on nous laisse tranquilles. Oui, on discute avec eux pour savoir si on est dans les plans d’avenir,explique Donatienne De Wulf, gérante d’AgriGeer.Mais, vu nos parts de marché, on est confiant…"

«Les importateurs mettent la pression»

Au sein des autres marques, on assiste avec intérêt au remaniement opéré par John Deere. À terme, il est fort probable que la concurrence calque le modèle comme ce fut le cas dans le secteur automobile. " On remarque que les importateurs nous mettent de plus en plus de pression pour qu’on investisse dans leur sens mais avec de moins en moins de soutien de leur part," analyse Dominique Lecomte, concessionnaire Massey Ferguson à Havelange . Il faut investir dans leur marque et donner la priorité. Massey Ferguson, qui produit une gamme complète, nous pousse à ce qu’on ne vende que leur matériel."Et, par conséquent, il faut délaisser d’autres marques vendues par le concessionnaire. " Mais ce n’est pas si facile car on a des connaissances techniques, du stock… Pour se relancer dans une marque, ça coûte énormément et on perd aussi une partie de sa clientèle."

«De moins en moins de concessionnaires»

Pour conserver sa marque phare et la viabilité d’une concession, il faut donc grandir. C’est le constat dressé par Yves Daxhelet, gérant chez VDTech service et vendeur de la marque Case. La société hesbignonne vient de profiter de l’arrêt d’un concurrent proche pour agrandir son réseau. " Les marques recherchent des grosses concessions. Chez Case, le réseau est déjà bien organisé et on ne travaille pas avec un importateur mais directement avec la marque. Vu que le nombre d’agriculteurs diminue, on sait qu’il faudra de moins en moins de concessionnaires."