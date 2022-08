La marque John Deere restructure son réseau de concessionnaires. Les petites unités vont disparaître à l’image de ce qui a été réalisé dans le secteur automobile.

2. RÉGIONS | À 14 ans, Elisa a brillé avec ses 5 chevaux de trait à la Foire de Libramont

Avec les chevaux de trait, la passion n’attend pas l’âge, à l’image d’Élisa Guillaume. C’est qu’à 14 ans seulement, la jeune fille de Cousteumont (Neufchâteau) est déjà une vieille habituée du concours des chevaux de trait à la Foire de Libramont. Une fameuse histoire de famille, avec ses parents et, surtout, son papy, véritable mémoire vivante de la race, Alphonse Gilis.

3. RÉGIONS | La plus belle prairie wallonne est à Bullange

Natagora, la Fugea et Natagriwal ont remis ce week-end à la Foire agricole de Libramont, les prix de leur concours "Qu’elle est belle ma prairie". Le premier prix revient à Elena et Simone Theissen, agricultrices installées à Bullange. Les deux sœurs ont repris la ferme familiale convertie en bio en 1998.

4. RÉGIONS | Série «les familles ont testé pour vous» (4/9): En croisière fluviale sur la Meuse à Huy

Notre série d’été "Ils ont testé pour vous" propose à neuf familles de Huy-Waremme, tirées au sort suite à un appel, de tester des micro-aventures de la région que vous découvrirez à travers leurs yeux. Une belle occasion de vous donner des idées de sorties sympas pour les vacances. La famille Legan est montée à bord du Val Mosan pour tester une croisière fluviale sur la Meuse. Avec un livre-jeu didactique pour les enfants.

5. RÉGIONS | Tourinnes-St-Lambert s’offre les 54es Moissons de l’Amitié

La 54e édition des Moissons de l’Amitié organisée sur les terres d’Opprebais a vu le village de Tourinnes-Saint-Lambert remporter une troisième victoire de rang.

6. RÉGIONS | Retour de la Fête du Coucou: le village de Polleur rassuré et la bête capturée

En raison des mesures sanitaires incertaines et des inondations qui ont touché la commune de Theux, la Fête du Coucou a été absente durant 4 longues années. "Depuis 1954, le Coucou existe. Et même l’année où il y avait des travaux sur le Vieux Pont, on a quand même fait le Coucou. C’était une première cette annulation", rappelle Thierry Thomé, président du Syndicat d’Initiative de Polleur.

" C’est une fête qui met normalement un an à être organisée et cette année on a commencé en mars 2022. Il y a des petites imperfections mais sur le laps de temps très court dont on a disposé, on doit s’estimer heureux!"

7. CULTURE | «À peine arrivé, à peine le pied cassé»: Sébastien a vécu un festival en PMR éphémère, forcément différent (photos & vidéo)

Le Liégeois Sébastien Dubois a vécu son festival d’une manière inenvisagée, dans un fauteuil. PMR éphémère sur les pavés de l’abbaye de Floreffe. Qui chahute méchamment.

8. CULTURE | Bouquet final d’Esperanzah!: Asaf Avidan en voyage viscéral et émotionnel

Pour son second rendez-vous avec le festival, dimanche à 22h15, Asaf Avidan s’est livré en homme apaisé, savourant la chance étonnante que lui offre sa vie.

9. SPORT | Bertrand Baguette de l’autre côté des rails aux 24 Heures de Spa: «Remettre encore plus de bacs à gravier»

Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus eu qu’un seul pilote régional au départ des 24 Heures de Spa. Parmi les absents de cette édition, on pointait bien évidemment Bertrand Baguette. Même si le pilote de Nivezé est très occupé par son programme Super GT au Japon, il aime disputer le double tour d’horloge dans son jardin, d’autant que cette année, le public était de retour après deux éditions difficiles qui avaient un peu gâché la fête. Actuellement en Belgique, il ne pouvait pas manquer cet événement, c’est donc en civil que nous l’avons retrouvé au pied de la nouvelle tribune du Raidillon samedi avant le départ.

10. SPORT | Amallah, Raskin, Cimirot et Dragus sortent indemnes du naufrage: les notes des Liégeois à Genk

Voici les notes accordées aux différents joueurs rouches après la défaite subie à Genk.