Un concours Bleu Blanc Belge de haute volée à la Foire de Libramont (vidéo)

Ce samedi, les plus belles bêtes de la race Blanc Bleu Belge ont défilé sur le ring des concours de la foire agricole de Libramont. Environ 240 vaches, génisses et taureaux ont été présentés à un jury professionnel composé d’experts en la matière. L’événement attire à chaque fois de nombreux éleveurs des 4 coins de la Belgique. Chez nous, en province de Luxembourg, on retrouvait environ une dizaine d’éleveurs de cette race typique de nos fermes.