Un conducteur fantôme meurt après une collision sur l’A10 en direction d’Ostende

Alors qu’un automobiliste conduisant un camping-car circulait à hauteur de Zandvoorde, il a soudainement été confronté à un conducteur fantôme. Ce dernier, âgé de 31 ans, est décédé. Les occupants du camping-car ont été emmenés à l’hôpital avec des blessures graves. Les circonstances exactes de l’incident font toujours l’objet d’une enquête de la part de la police et du parquet.

L’autoroute étant fermée, il est conseillé aux automobilistes en direction d’Ostende de prendre la E40 en direction de la France à Jabbeke et d’ensuite sortir de l’autoroute à Gistel pour rejoindre Ostende via la Torhoutsesteenweg. Les personnes empruntant cette déviation d’urgence doivent également tenir compte de retards. Pour le trafic en provenance d’Anvers et de Gand, il est actuellement recommandé de suivre la E34 en direction de Knokke.