Une « machine de guerre électorale» fasciste en Italie

«Machine de guerre électorale»

Fondé en 2012, Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) n’a cessé de grappiller des voix au gré des diverses crises politiques traversées par l’Italie ces denières années, sans toutefois se joindre à l’attelage gouvernemental, comme ce fut le cas de Forza Italia ou de l’autre parti d’extrême droite (la Ligue, ancienne Ligue du Nord), dirigé par Matteo Salvini, soutien du gouvernement Draghi avant que la coalition n’éclate.

Mais cette fois, Meloni et son parti pourraient bien en être, et certainement pas pour y faire de la figuration : Fratelli d’Italia, la Ligue, et Forza Italia ont conclu une alliance dans les jours qui ont suivi l’explosion de la coalition menée par Draghi et annoncé cette semaine que le poste de Premier ministre incomberait au parti allié obtenant le plus de voix. Or, au dernier pointage, les derniers sondages donnent Fratelli d’Italia en tête, autour de 24% d’intentions de vote, devant la Ligue, autour de 13%, et Forza Italia, autour de 7%.

Face à cette"machine de guerre électorale", pour reprendre les termes de l’historien et spécialiste de l’Italie Marc Lazare chez nos confrères de France 24, la gauche italienne se présente, pour l’instant, désunie (lire ci-dessous).

Néo-fascistes

En apparence, Fratelli d’Italia se donne les atours d’un parti fortement conservateur, promouvant"le respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’unité nationale", ainsi qu’il se présente sur son site internet.

Mais un coup d’œil sur les priorités programmatiques du parti en 2018 laisse peu de doutes sur ses obsessions. Soit la"défense de la famille naturelle"(comprendre : opposition au mariage homosexuel)," la lutte contre l’idéologie du genre et soutien à la vie"(comprendre : opposition à l’avortement), la lutte contre l’immigration, la sécurité, la protection de l’identité italienne (et chrétienne) contre"l’islamisation", etc. L’Europe n’est pas non plus dans les petits papiers de Meloni, qui plaidait à l’époque pour un réexamen de tous les traités de l’UE à partir du pacte budgétaire de l’euro, fustigeant au passage la"bureaucratie"européenne.

Outre le programme officiel, un petit tour sur la boutique du parti laisse filtrer quelques effluves d’un nationalisme un peu plus musclé: outre des tasses estampillées"Tout pour la patrie", les bracelets"Patriote"et les tee-shirts proclamant que"les racines profondes ne gèlent pas", l’on trouve également un livre sur Giorgio Almirante (mort en 1988), fondateur du parti pro-mussolini MSI et militant fasciste revendiqué - il fut le promoteur, sous Mussolini, de manifestes antisémites sur la race, en parfaite adéquation avec le régime d’alors. Des"racines profondes"que Meloni, qui adhéra naguère au MSI, n’a jamais reniées.