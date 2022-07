Quelques infos pratiques pour la foire agricole

La Foire agricole de Libramont aura lieu du vendredi 29 juillet au lundi 1er août entre 9 h 00 et 18 h 30 (dernière entrée possible à 18 h 00). Si vous n’avez pas de tickets, il est possible d’en acheter sur place au prix de 20 € pour les adultes et 5 € pour les enfants entre 6 et 12 ans. Le billet pour les moins de 6 ans est gratuit. Le prix du parking officiel est de 8 €. Attention, il n’est pas possible de payer en liquide. Si vous venez en train, le TEC assure des navettes de bus fréquentes (toutes les 30 minutes) et gratuites de 8 h 30 à 20 h 00, entre la gare de Libramont et la foire (maison communale de Libramont). Le TEC accorde la gratuité sur toutes les lignes régulières du TEC aboutissant à/ou quittant Libramont aux visiteurs munis d’un ticket d’entrée. Deux parkings de délestage sont prévus à partir des sorties 25 et 26. Le TEC assure également des navettes gratuites, toutes les 5 minutes, entre 09 h 00 et 20 h 00, depuis ces parkings.