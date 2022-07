Au fil des 14 titres, Joey Bada$$ propose un rap égotrip évoquant son amour du hip-hop et de Brooklyn, arrondissement dont il est originaire, comme surOne of us etWhere I belong. Il évoque également la persévérance et l’indépendance surZipcodes et les relations amoureuses surShow MeetWanna be loved. Le plus beau morceau de l’album est cependantSurvivors Guilt, dans lequel le rappeur ouvre son cœur et rend hommage à deux de ses proches, un ami qui s’est suicidé en 2012 et son cousin, mort dans un accident de voiture.

L’album est agréable à écouter même si Joey reste dans sa zone de confort. Cela fait néanmoins plaisir d’entendre de nouveaux morceaux du prodige de Brooklyn, cinq ans après son dernier album. Joey s’est consacré à sa carrière d’acteur ces dernières années, jouant dans plusieurs films et notamment dans la sérieMr Robot.

Sony Music