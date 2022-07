Un Français au milieu des Inuits

Dès son plus jeune âge, ce Marseillais, un garçon donc habitué au soleil et à des températures plutôt clémentes, ne nourrissait qu’un rêve: devenir chasseur en territoire inuit. Un rêve qu’il a fini par concrétiser, contre toute attente… et contre les pronostics de la population locale, en se lançant seulement armé de sa foi, inébranlable, et d’une soif d’apprendre inextinguible.

Le gaillard a réussi son entreprise. Et puisqu’il occupe le cœur de ce récit, c’est d’abord l’histoire de cette initiation, longue de plusieurs années, qu’évoqueSermilik: Max y apprend la langue, à élever puis diriger des chiens de traîneaux, le kayak traditionnel, la chasse au phoque ou au narval, la vente des peaux et, bien sûr, à survivre aux caprices du climat, très imaginatif quand il s’agit de piéger ceux qui ont choisi de vivre sous ces latitudes.

On y suit, aussi, narrés de façon un peu étonnante par… ses chiens, des corbeaux ou un ours qu’il a jadis tué lui-même, tout de la vie intime de cet "Inuit blanc": son mariage, la façon dont il a adopté ses enfants, selon une coutume locale qui a de quoi désarçonner, ou encore sa reconversion comme instituteur ou guide touristique.

Car au-delà du cas individuel de Max, c’est le Groenland lui-même, une île unique et singulière, que détaille le roman graphique: prenant soin de ne jamais vraiment jouer du couplet écologique, ce qui lui donne plus de force encore, il nous montre aussi un monde, rustique et traditionnel, qui disparaît peu à peu sous les coups de boutoir de la modernité, quand les motoneiges viennent y remplacer les chiens de traîneaux, ou les bateaux motorisés les embarcations traditionnelles appelées "tsaqqis".

C’est vivifiant, plein d’une belle liberté, et des souvenirs d’une communauté qui force l’admiration. Et dont on craint, une fois l’album refermé, qu’elle ne finisse par disparaître un jour, et de façon définitive cette fois.

Simon Hureau, Dargaud, 208 p. 24 €.