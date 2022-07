Geneviève a consulté ses quatre enfants – de 22 à 15 ans – avant de s’inscrire sur la plateforme d’accueillants de Fedasil. " On accueillait régulièrement des migrants en provenance du Liban, de Syrie ou d’Érythrée, le week-end. Je leur ai demandé si ça ne les dérangeait pas d’accueillir deux personnes de façon plus permanente, et ils m’ont dit non."

La maman ukrainienne et sa fille de dix ans ont une chambre pour elles, elles partagent la salle de bains et la cuisine de la famille.

Des problèmes très rapidement

Sofia est une ancienne paracommando, blessée par un éclat d’obus. Plusieurs choses commencent à mettre la puce à l’oreille de Geneviève: le fait que Sofia demande de fermer les fenêtres à cause du gaz, qu’elle parle au mur.

" J’ai travaillé dans l’enseignement spécialisé. Je me suis rapidement tournée vers des associations d’aide à la santé mentale en région liégeoise. Mais les effectifs sont réduits à cause des vacances. Et chez Caritas Bruxelles, on ne m’a jamais rappelée."

Le comportement de Sofia pose même des problèmes de sécurité: " Elle a essayé de sortir de la voiture alors qu’on roulait. Depuis, je ne la transporte qu’à l’arrière, en mettant la sécurité enfant." Sofia a consulté le médecin de famille pour un rhume et une bronchite chronique. Peu après, elle demande à Geneviève de renouveler sa plaquette d’antidépresseurs, qui était presque vide. " J’ai demandé au médecin s’il voulait la revoir ou s’il faisait une prescription. Il m’a dit qu’il ne s’agissait pas d’antidépresseurs, mais d’un traitement pour la schizophrénie."

Cohabitation devenue impossible

Hospitalisée 10 jours, Sofia est revenue chez Geneviève. " Elle ne veut plus se faire soigner ni aller chez un psy." Depuis son retour, sa fille n’est plus descendue pour un repas complet. " Quand j’en parle à Sofia, elle me dit que c’est parce qu’elle n’aime pas ma cuisine. Mais quand elle était à l’hôpital, Clara mangeait avec nous, et quand elle n’aimait pas, elle le disait."

La cohabitation est devenue très compliquée. " Elle boit au goulot des bouteilles, mange directement dans les pots de confiture, ouvre des conserves. Quand elle était à l’hôpital, j’ai dû jeter six bouteilles de lait qu’elle avait ouvertes puis remises dans l’armoire, et qui avaient tourné. J’ai jeté 12 kg de viande qui avait été décongelée. Je dors dans le divan pour contrôler, parce qu’elle part se promener avec sa fille en laissant la porte ouverte."

Et quand elle s’inquiète de ne plus voir la petite, qui reste terrée dans la chambre, " elle me traite de pédophile et dit que je m’appelle Poutine".

Vers qui se tourner?

Geneviève a contacté la Croix-Rouge, le CPAS, la police. " Tout le monde se renvoie la balle. La police nous dit: “Vous leur avez ouvert leur porte, c’est difficile de faire marche arrière”."

L’hôtesse a fini par obtenir un rendez-vous avec Fedasil le 3 août, " Si je tiens jusque-là. Si Sofia n’est pas reconnue malade, elle pourrait être rapidement renvoyée en Ukraine. Si sa maladie est reconnue, il faudrait un suivi médical… et ça risque de prendre du temps pour mettre tout en place."

En attendant, elle a organisé un service de garde les lundis et le vendredi matin, quand elle doit aller chez le kiné, pour être sûre que Sofia ne fait pas de dégâts dans la maison.

Son expérience l’a refroidie par rapport à l’accueil de réfugiés ukrainiens. " Mais je ne veux pas rester sur cette expérience négative. L’interprète ukrainienne a besoin de personnes pour organiser des activités artistiques pour les réfugiés. Ça, c’est dans mes cordes." Et ça n’impactera pas la vie de la famille.