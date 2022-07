Promenades en forêt: attention où vous mettez les pieds

"Si nous nous réunissons, c’est parce que nous subissons tous, sur le terrain, des situations excessives", dénonce Séverine Van Waeyenberghe, juriste, secrétaire générale de la NTF, la fédération des Propriétaires ruraux de Wallonie. Ce"nous", c’est un collectif inédit, regroupant aussi un poids lourd comme la Fédération wallonne de l’Agriculture (FWA), la Société royale forestière qui représente les exploitants et le Royal Saint Hubert, pour les chasseurs. Et même Fediex, la fédération de l’industrie extractive. Onze associations en tout.

Les mots sont lourds, les accusations sévères contre les"activistes"qui prôneraient, notamment,"la destruction d’une clôture qui entrave le passage public", ou pour qui"le simple passage sur un terrain privé entraînerait d’office la création d’une voie publique".

"Cet activisme véhiculé par certaines associations de la fonction socio-récréative est un véritable manifeste incitant à la violence et à la justice privée", dénonce le collectif.

«Ils jettent le doute»

"On remarque depuis quelque temps un véritable activisme qui essaie de modifier les usages, en jetant le doute sur les règles et le fondement légal qui organise la voirie rurale. Cela crée des tensions inutiles", explique Bernard De Gerlache, de l’Association royale des Demeures historiques et jardins de Belgique."Nous sommes prêts à participer au bien commun mais nous ne sommes en aucune façon un bien collectif."

La règle, pour ces associations, est simple:"on peut circuler uniquement sur les sentiers ouverts au public."Et le respect des interdictions s’impose. Il en va, en vrac, du respect de la propriété privée, du travail des familles qui vivent de la nature, de la quiétude des animaux et de la biodiversité."soumise à un stress très préjudiciable".

Une cartographie unique

"Il faut prendre conscience que nous sommes une des régions les plus densément peuplées d’Europe. Le nombre de personnes qui circulent a augmenté de 50%, et il y a de plus en plus d’incompréhension, les gens ne comprennent plus dans quel milieu ils se trouvent", souligne Philippe de Wouters, le directeur de la Société royale forestière.

" Nous ne souhaitons qu’une chose, c’est une cohabitation paisible,ajoute Frédéric Petit, le président de la NTF.Pour cela, nous demandons qu’il y ait, comme c’était prévu, une cartographie wallonne claire et non-contestée, des sentiers ouverts au public. Et le strict respect des règles de circulation."