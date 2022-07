Cette "punchline", répétée, amplifiée, caricaturée, détournée, a paradoxalement lancé de manière définitive la carrière de la bimbo française. Nous sommes alors en 2013, dans l’émissionLes anges de la téléréalité.

La suite, pourtant, n’est pas d’abord rose bonbon: poursuivant sur sa lancée, Nabilla persévère dans le milieu de la télévision, apparaissant dans des programmes qu’elle présente même parfois. Défrayant aussi la chronique pour ses démêlés conjugaux, et notamment la dispute qui l’avait conduite à poignarder son… futur mari, Thomas Vergara, et à passer quelque temps en prison, une période dont elle est sortie, dit-elle souvent,"grandie".

N’hésitant pas, surtout, à toujours tenir informés de son actualité ses nombreux "followers" des réseaux sociaux, estimés à environ 7 millions, ce qui en dit long sur la popularité de la jeune femme.

Le phénomène est, entend-on, appelé à s’éteindre de lui-même. La Franco-Suisse, née en Haute-Savoie, parviendra pourtant à transformer… l’or en or, et à faire de cette notoriété une success-story qui, tout doucement, force le respect.

Aujourd’hui, Nabilla Benatia joue, et avec un certain bonheur, les cheffes d’entreprise: elle gère notamment, avec son mari et sa mère, une entreprise de cosmétiques, et emploie même une trentaine de personnes à temps plein.

Qu’elle semble loin, l’image de la sotte devenue célèbre presque malgré elle: " C’est vrai que parfois je joue à être bête; à d’autres moments, non. J’ai toujours su ce que je voulais", confiait-elle, en décembre dernier, au journalLibération, allé à sa rencontre, ce qui tend à accréditer sa nouvelle dimension.

Une interview qui avait fait jaser, une fois encore. Anthony Delon, le fils d’Alain, s’était ainsi plaint de voir un quotidien aussi sérieux donner la parole à une telle personnalité. Nabilla, désormais 30 ans, ne s’était pas démontée, lui répondant – via les réseaux sociaux bien sûr – qu’il ne " fallait pas être “fils de” pour que Libé vous donne la parole."

Plutôt habile et bien tapé de la part d’une femme qui pèse aujourd’hui plusieurs millions d’euros – ses revenus sont souvent estimés à près de 5 millions par an – et qui s’est installée, comme beaucoup d’influenceurs, à Dubaï, histoire d’y profiter d’un régime fiscal extrêmement avantageux. La belle, décidément, est loin d’être bête.

Plug, 20.10