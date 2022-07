Boerenbond: L’agriculture flamande coincée par son foncier exhorbitant

" La chose la plus importante à dire, c’est que le Boerendond, ce sont les fermiers,insiste l’ancien député flamand du CD&V.Il y a, pour le moment, t 23000 agriculteurs en Flandre, dont 16000 font partie du Boerenbond. Nous nous exprimons donc au nom de 2/3 des agriculteurs, et nos positions sont construites à partir de la base.(NDLR: y compris dans les cantons de l’Est)."

Lode Ceyssens, comment définiriez-vous l’agriculture flamande?

Il y a quelques mois, j’ai fait une enquête approfondie: il n’y a pas une entreprise agricole qui ressemble à une autre! Il y a une très grande diversité, sectorielle d’abord (lait, viande bovine, porcs, volaille, fruiticulture, légumes, culture et horticulture). Et à l’intérieur de chacun de ces secteurs, vous avez de grandes entreprises/de petites entreprises; de jeunes agriculteurs/de vieux agriculteurs; de l’agriculture bio et de l’agriculture conventionnelle: la diversité est très grande; pas une entreprise ne ressemble à une autre!

Ce qui revient toujours, c’est que les entreprises agricoles de nos régions produisent selon les normes les plus élevées en termes d’efficacité, de respect des animaux et aussi de la manière la plus respectueuse du climat au monde.

L’exploitation des surfaces agricoles est différente en Flandre qu’en Wallonie.

La moyenne de l’utilisation du sol, en Flandre est de 45% - plus ou moins égale à la moyenne européenne qui est de 46%, tandis que dans le reste du monde, on en est à 50%.

La grande singularité, en Flandre, est que les agriculteurs travaillent dans une région dont 34% de l’espace est construit. Dans le reste du monde, c’est 1%; et en Europe, c’est 11%. Nous avons donc une forme "d’agriculture urbaine", c’est typique pour la Flandre.

Nous sommes donc un petit groupe, mais qui est très important sur le plan stratégique et économique: le chiffre d’affaires de nos agriculteurs se monte à cinq à six milliards d’euros! Car si on ajoute le secteur agro-alimentaire, on arrive à soixante milliards d’euros!

Je parlais "d’agriculture urbaine": cela veut dire des terres très chères pour les agriculteurs. Si on consulte le registre des notaires de l’année dernière, on voit que la moyenne du prix des terres agricoles se chiffre à 63000 euros à l’hectare! C’est très cher!

Cela implique d’exploiter au maximum chaque parcelle?

63000 euros, c’est la moyenne pour la Flandre dans son ensemble. C’est cher! Quand je dis cela à la COPA, l’organisation européenne, ils n’en croient pas leurs oreilles! Cela veut donc dire que nos agriculteurs doivent travailler de manière très efficace. Ils doivent cultiver toutes les terres qu’ils possèdent.

Nous produisons aussi, mais c’est aussi le cas chez vous (en Wallonie), dans une région où énormément de consommateurs vivent dans un environnement proche. La Flandre, la Ruhr et le Randstad des Pays-Bas: cela fait 50 millions de consommateurs, autant qu’à Londres.

Mais comment est-ce possible d’être rentable avec un prix du foncier si élevé?

C’est la raison pour laquelle nous nous tournons souvent vers une culture plus intensive. C’est obligatoire en Flandre: avec peu de terre disponible, et des terres très chères, nos agriculteurs ont dû se tourner vers une agriculture différente.

Est-ce l’unique explication de ce modèle intensif?

Oui. Je le répète, 34% de l’espace en Flandre est occupé par du bâti. On tombe donc très rapidement sur des espaces construits qui occupent énormément d’espace. Les terres qui restent sont donc très chères.

Pour en revenir au bio, il y a un objectif européen, de 25% d’agriculture bio à l’horizon 2030. Notre point de vue est que le bio est une autre manière valable de pratiquer l’agriculture mais dont les produits particuliers doivent se vendre plus cher. Donc avant d’encourager la production bio, il faudrait que la consommation bio augmente.

Nous voulons que ce secteur croisse de 5% à 30000 hectares. Nous voulons que le chiffre d’affaires du bio croisse lui aussi de 5%. Qu’au minimum 5% des entreprises acceptent du bio d’ici à 2027. Nous voulons aussi que le volume de consommation bio augmente de 5%. Et dans toute la restauration de l’administration, nous voulons aussi qu’il y ait 5% de bio, car les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple.

Des porcheries flamandes en Wallonie? «Pratiquement rien…»

Que vous inspire le modèle agricole wallon?

La grande différence qui me vient à l’esprit, c’est qu’il y a beaucoup plus d’espace disponible en Wallonie. En Wallonie, la moyenne par agriculteur est de 57,83 hectares; en Flandre: 26,40 hectares. Donc moins de la moitié. C’est la raison pour laquelle nous avons une agriculture plus intensive en Flandre, tandis qu’en Wallonie, on a souvent de l’agriculture plus extensive.

Nous avons donc de la fruiticulture, de l’horticulture, tandis qu’en Wallonie, on a plus de culture céréalière combinée ou non avec de l’élevage de bétail, ou de la production de lait. Tandis qu’en Flandre, on est plus spécialisé, avec des entreprises plus petites. C’est là la grande différence à mon avis.

Un modèle de type wallon est-il donc impossible en Flandre?

Exactement. Parce que les terres sont chères. L’agriculteur flamand n’a que la moitié des terres de son collègue wallon. Il doit donc se consacrer à l’agriculture encore plus efficace pour couvrir ses coûts.

L’agriculture flamande dépend-elle de l’agriculture wallonne pour éliminer ses effluents d’élevage?

Non. C’est une remarque que j’entends souvent, mais il faut savoir que le transport de fumier au-delà de la frontière linguistique est interdit. Je pense par ailleurs que des investissements en Flandre ont rendu rentable l’exploitation du fumier. J’entends parfois aussi qu’on recherche activement des possibilités de créer des élevages porcins en Wallonie, mais si c’est le cas, ce n’est en tout cas pas une politique flamande active. Il y a peut-être des agriculteurs qui investissent eux-mêmes, mais globalement, je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il y a une dépendance de l’agriculture flamande à l’égard de l’agriculture wallonne.

La plupart des élevages porcins en Wallonie n’ont-ils pas des contrats en Flandre?

Si je ne me trompe pas, 4% de l’élevage porcin belge se trouve en Wallonie. Ce n’est pratiquement rien.

Pensez-vous qu’en Flandre, il faut plus d’agriculture bio? En Wallonie, il y a un objectif pour 2030 de 30% d’agriculture bio…

Comme je l’ai dit plus haut, la terre est extrêmement chère en Flandre, et il est très difficile de passer à un modèle extensif.