Aux Pays-Bas, la grogne des fermiers encore très vivace

Réduction drastique

Comme en Flandre, qui s’est dotée d’un tel plan en mars dernier, l’objectif du gouvernement ne ravit pas les exploitants agricoles, puisque pour atteindre une réduction de 50 % d’émissions d’azote d’ici 2050, la seule solution semble être de réduire la taille globale du cheptel de 30 %.

Dans un pays qui compte plus de 50 000 exploitations réunissant 4 millions de bovins, plus de 10 millions de porcs et une centaine de millions de poulets, cela passe (très) mal. D’autant que certaines exploitations pourraient être bien plus impactées que la moyenne (50%) en termes de réduction d’émissions d’azote, en fonction de la zone où elles se trouvent ou de leur taille ; selon certaines estimations, certaines vont devoir réduire leurs émissions jusqu’à 70, voire 80%.

Déchets incendiés

Tout au long du mois de juillet, la grogne s’est exprimée principalement sur les routes néerlandaises, après que le principal syndicat agricole du pays, le LTO, ait appelé à la mobilisation générale dès le premier juillet. Depuis, les actions plutôt douces au départ se sont durcies. Ce jeudi, les tracteurs bloquaient des axes autoroutiers, de Buren à Azelo en passant par Almelo, et la veille, mercredi,"des déchets, des bottes de paille et des matériaux contenant de l’amiante ont été déversés et incendiés en divers endroits", rapportait leTelegraaf, ce jeudi.

L’ampleur des dégâts a poussé le Premier ministre Mark Rutte a réagir ce jeudi : »Les protestations d’un petit groupe d’agriculteurs sur les autoroutes hier et ce matin sont inacceptables », a écrit ce dernier sur le réseau social Twitter, alors que le LTO s’est désolidarisé des actions les plus violentes. »Mettre délibérément en danger les autres, endommager nos infrastructures et menacer les personnes qui aident à nettoyer dépasse toutes les limites », a poursuivi Rutte, jugeant ces actions « potentiellement mortelles »et appelant les agriculteurs à »respecter le cadre de la loi », tout en affirmant son soutien aux policiers présents sur place. Sur l’A35, des protestataires ont quant à eux organisé un barbecue, laissant libres les bandes d’arrêt d’urgence tout en promettant des perturbations jusqu’à 20 heures ce jeudi.