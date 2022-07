Voici comment la pandémie du coronavirus a impacté les maisons de repos et de soins wallonnes

En Wallonie, 44330 personnes résident en maison de repos (et de soins), soit 2322 en moins qu’avant le Covid."Les personnes plus autonomes sont moins venues"en résidence, leur nombre a diminué de 992, soit 18%; la baisse y est de 14% pour les A (-1.155), c’est-à-dire les personnes dépendantes physiquement pour se laver et ou s’habiller et les personnes désorientées dans le temps et dans l’espace mais entièrement indépendantes physiquement. Il y a également un recul de 6% (-820) pour les Cd, les résidants les plus fragiles ainsi que de 24% (209) des D, les personnes avec un diagnostic de troubles cognitifs. Selon l’étude, cela traduit probablement une mortalité plus élevée pour ces deux catégories. Il y a par contre une hausse de 6% des B (789) et dans une mesure moindre de 1% (65) des C, catégories intermédiaires au niveau de la dépendance.

A Bruxelles, 11323 personnes résident en maison de repos. C’est 1623 en moins qu’avant la pandémie.

Une hausse des emplois

Sur deux ans, l’emploi dans les maisons de repos (et de soins) wallonnes a légèrement progressé, passant à 24556 membres du personnel, soit une augmentation de 219 équivalents temps plein (+0,9%). Derrière cela, il y a un recul du personnel infirmier (-1,7%). Il est plus prononcé en secteur privé (-3,6%). L’emploi infirmier est par contre stable en secteur public (+0,2%). Il y a en parallèle une augmentation de 2% des aides soignants et surtout de 7,3% du personnel de réactivation."Cela reflète principalement deux phénomènes, souligne Jean-Marc Rombeaux dans son étude.Le premier est la reconversion de lits MR (maison de repos) en lits MRS (maison de repos et de soins) pour lesquels les normes sont plus importantes. Plus fondamentalement, la difficulté à recruter des infirmières a dicté de recourir à d’autres qualifications."

À Bruxelles, contrairement à la Wallonie, l’emploi a baissé de 2,5% (-170 ETP, soit 6594 emplois actuels), sauf en secteur public où il reste stable. La diminution a été la plus forte en secteur commercial (-4,3%) et a joué pour toutes les qualifications: -4,2% pour les infirmières, -2,1% pour les aides-soignants, -0,9% pour le personnel de réactivation et -2,1% pour le personnel non soignant."En secteur public, le mécanisme de compensation a joué, mais de façon moins marquée qu’en Wallonie."Soit +2% pour les aides-soignants et +3,4% pour le personnel de réactivation. Il y a également davantage de personnel de réactivation en secteur associatif: +4,5%.

Entre le 30 juin 2019 et le 30 juin 2021, le nombre de maisons de repos et de soins wallonnes a diminué de 10 pour atteindre 548. Côté bruxellois, le nombre de résidences est de 133, soit cinq de moins qu’il y a deux ans.