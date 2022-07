L’ONU dans un position instable en RDC

La scène s’est déroulée ce mardi, à Butembo, troisième ville de la province du nord-Kivu, située aux abords du fameux parc national des Virunga, non loin de la frontière ougandaise. Au cours d’une manifestation populaire hostile à la Monusco, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, plusieurs éléments de la mission (un casque bleu et deux policiers représentant les Nations Unies) ont été pris à partie par la foule, préfigurant une issue tragique :"Des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la Police nationale congolaise et tiré à bout portant sur nos forces de maintien de la paix", a annoncé la Monusco par voie de communiqué mardi, déplorant trois morts du côté de la mission.