Les cigognes du Zwin volent jusqu’en Afrique de l’Ouest

Au cours de leur première année de vie, toutes les cigognes équipées d’un émetteur sont retournées vers le nord au printemps, bien que beaucoup plus tard que leurs aînées. Les cigognes ne se reproduisant pas avant l’âge de trois ans au plus tôt, les plus jeunes ne sont en effet pas pressées de rentrer. Plus précisément, l’analyse des émetteurs a montré que presque toutes les cigognes survivant à leur premier hiver reviennent dans la région du Zwin, retrouvant leur chemin à des milliers de kilomètres de là. Sur la route, décharges et sites d’élimination des déchets se sont avérés être des haltes migratoires et des lieux d’hivernage importants.