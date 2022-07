Le regard neuf de Cézanne

Le premier rêve du mondeenvisage la question du regard et de la beauté à travers trois personnages: un réel: Paul Cézanne; un semi-réel, l’ophtalmologue Barthélemy Racine (inspiré de Marius von Senden); et un fictif, Kitsidano, une Indienne aveugle et silencieuse revenue avec le praticien de son séjour à San Francisco. Devenant progressivement aveugle, le peintre quitte Aix-en-Provence pour aller consulter à Paris le médecin pionnier dans l’étude de l’œil, et plus spécifiquement du cristallin, auteur d’un traité intituléLe regard neuf. " Tous trois, commente l’autrice , chacun à leur façon, vont partir en quête de la beauté et se relier avec elle. L’ophtalmologue a eu cette idée extraordinaire de noter les impressions de ceux qui voient pour la première fois."

" Cézanne me procure une émotion extraordinaire, ses tableaux me remuent énormément,s’enthousiasme-t-elle.Chez lui, aucune préférence n’est donnée ni à la montagne, ni au rocher, ni à l’arbre. Ce qui me touche, c’est cette extrême horizontalité, ce cœur à cœur avec la nature et le vivant que je le retrouve aussi chez les peuples premiers. Cela ressemble aux rapports qu’ils entretiennent avec le vivant, dans un animisme où l’homme n’est pas au-dessus de la nature. Le premier rêve du monde, c’est cette capacité de la nature, du vivant à apparaître à chaque fois d’une façon complètement nouvelle."

Le roman entraîne le lecteur dans les carrières de Bibémus, au pied de la montagne Sainte-Victoire, où l’artiste allait planter son chevalet. Son cabanon existe toujours d’ailleurs. L’écriture, extrêmement délicate, comme si Anne Sibran avait peur de rompre le charme, traduit admirablement cette quête de la beauté. " Un livre est un chant. On ne peut pas raconter une histoire si l’écriture n’est pas comme la musique qui vient la porter."

Anne Sibran, «Le premier rêve du monde», Gallimard/Haute Enfance, 245 p.