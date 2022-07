29,8°, ce sont des températures rencontrées normalement dans la mer des Caraïbes, un record selon l’ Observatoire météorologique Keraunos. " L’anomalie thermique de la Méditerranée occidentale est exceptionnelle", précise Keraunos qui ajoute que ces températures sont " supérieures de plus de 5° aux normales".

Des vagues de chaleur océaniques

La température de l’océan a augmenté d’un degré par rapport à l’ère préindustrielle. S’ajoutent à cela des vagues de chaleur océaniques, appelées en anglais Marine Heat Waves (MHV). Le rapport spécial sur l’océan, la cryosphère et les changements climatiques (SROCC) du GIEC en 2019 recensait l’augmentation de la durée, de la fréquence et l’amplitude des vagues de chaleur marines.

Le climatologue Hugues Goosse, de l’UCLouvain, explique que leur fonctionnement est similaire à celui des vagues de chaleur continentales. " Il y a plusieurs causes possibles au niveau océanique. Cela peut être lié à des changements de courants. C’est ce qu’on voit parfois dans le Pacifique équatorial, où on a des changements de courants qui sont associés à de très forts réchauffements de la température. Mais dans la plupart des cas, c’est une prolongation de la vague de chaleur que l’on observe sur les continents."

Le principe est le même: l’air est chaud, il réchauffe la mer. " On a souvent des canicules sur les continents, qui se répercutent sur la mer, en particulier sur la Méditerranée, parce que c’est une mer assez fermée."

Le climatologue constate qu’il ne s’agit pas de la 1revague de chaleur océanique. " Et malheureusement, les vagues de chaleur se répètent de plus en plus."

La température de l’eau, plus stable

La température de l’eau évolue moins rapidement. " Les océans sont plus chauds que les continents en hiver, moins chauds qu’eux en été. La gamme de variation est plus faible, ce qui fait ressortir d’autant plus le côté inhabituel de la vague de chaleur. Les poissons par exemple, sont habitués à ce que la température ne varie pas trop."

Le chercheur parle de l’inertie thermique des océans : "Les changements de température sont moins rapides, mais quand une vague de chaleur dure longtemps comme c’est le cas ici, elle a le temps de se mettre en place. Et elle ne peut pas partir d’un jour à l’autre: la température de la mer ne diminue pas parce qu’il y a un nuage dans le ciel".

Un impact sur l’écosystème

Ces vagues de chaleur arrivent un peu partout dans le monde. " Évidemment, ce n’est pas la même température, on définit une vague de chaleur par rapport à la température habituelle. Dans l’Arctique, il y a des vagues de chaleur très fortes, liées à la fonte de la glace de mer. On a parlé beaucoup de vagues de chaleurs océaniques dans la grande barrière de corail, et de leur effet sur le blanchissement de certains récifs, parfois de façon irrémédiable."

L’impact sur l’écosystème existe. " Pour des poissons qui ne sont pas habitués à ces températures-là, ça peut être très problématique: soit ils se déplacent vers des zones plus froides, où ils ne rencontrent peut-être pas les conditions pour leur reproduction, soit ils meurent littéralement de chaud. Les vagues de chaleur océaniques au niveau de la Californie ont tué des animaux!"

Des événements de plus en plus fréquents

Malheureusement, ces vagues de chaleur océaniques ont tendance à se reproduire à cause du réchauffement climatique. " Les océans se réchauffent de manière globale. Un peu moins vite que les continents, mais pratiquement partout, sauf – pour l’instant – dans le Sud du Groenland et l’océan austral. Il y a une tendance sur le long terme. C’est comme pour le continent: en Belgique, la température se réchauffe depuis un siècle et demi, on le voit lentement, mais surtout sur les événements extrêmes. Dans les océans aussi, le réchauffement est généralisé, mais des événements viennent se greffer à cette tendance de fond."