La chaîne a décidé de rattraper le temps perdu en proposant trois soirées spéciales pour les fans. Ils verront non pas un épisode de leur série quotidienne, mais sept d’un coup, du 927 au 933. De quoi se plonger près de deux heures et demie dans la série tournée à Montpellier.

Les plus impatients pourront même regarder les sept épisodes sur le site de France 2, en replay dès ce matin, 6 heures.

Et c’est pas fini: après ce mercredi 27 juillet, il y aura deux autres soirées de "binge watching", le 3 août et le 10 août, avec 6 épisodes à chaque fois.

De quoi rattraper le retard juste avant le 4eanniversaire de la série, lancée le 27 août 2018.

Le lieu, un personnage

Quand elle est mise à l’antenne, il y a déjàPlus belle la vie,qui a relancé le style soap à la télé française dès la fin de l’été 2004 sur France 3: des épisodes courts qui mélangent plusieurs histoires, de la comédie, du drame, des histoires d’amour, des thèmes d’actualité, des débats de société et beaucoup, beaucoup de personnages. Dont peut-être le plus important: le lieu. Après le Marseille dePlus belle la vie, Sète dansDemain nous appartient(TF1 depuis 2017), ou la Camargue d’ Ici tout commence(TF1 depuis 2020), on est ici dans un autre coin de France qui chante: Montpellier.

Et ça marche: poussé par l’audience du JT, le feuilleton placé juste derrière réunit autour de trois millions de téléspectateurs du lundi au vendredi.

Parmi les clans et les familles, on rouvrira en ce début de soirée l’enquête sur le trafic de drogue impliquant Philippe Verneuil, le client et ami de Florent. Elle se poursuit et provoque de vives tensions entre Florent et son fils Enzo. De son côté, Claire supportera-t-elle le retour d’Hélène à l’hôpital? Akim suivra-t-il Lucille dans sa nouvelle vie à Barcelone? Gary, touché par la situation de Carole Martinez, va-t-il enfreindre les règles et se rapprocher d’elle? Myriam et Marc veulent vivre ensemble et fonder une famille…

France 2, 20.45