55 victimes de traite des êtres humains sur un chantier anversois

Aucun suspect n’a encore pu être identifié, a indiqué l’auditorat du travail. Les 55 victimes sont toujours auditionnées, un travail intensif en raison du recours obligatoire à des interprètes. Cela pourrait encore prendre plusieurs jours.

"Les services d’inspection sociale et la police sont occupés à plein temps et prennent le temps nécessaire pour rassembler toutes les informations possibles, ajoute Bart Wens.L’objectif est de pouvoir déterminer qui doit être considéré comme leur employeur et qui est responsable de leur recrutement."

Dans une réponse adressée aux quotidiens Gazet van Antwerpen et De Tijd, qui révélaient l’information, Borealis, qui mène une enquête interne, affirme qu’il ne s’agit pas d’employés de l’entreprise elle-même, mais de l’entrepreneur IREM-Ponticelli. Borealis dit attendre de tous ses partenaires qu’ils"se conduisent de manière éthique et conforme, comme indiqué clairement dans le Code de conduite, et se conforment à toutes les exigences légales, y compris les lois du travail".

IREM-Ponticelli est une joint-venture temporaire entre la société française Ponticelli et l’italienne IREM. Les deux entreprises n’ont pas encore réagi.