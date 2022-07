Trois films, trois menaces, une urgence

Votre soirée débutera par La ruée vers la mer , un film consacré aux mers et océans. Ceux-ci, on le sait, couvrent plus de 70% de la surface de la planète, produisant au passage la moitié de notre oxygène. Or, ils se trouvent menacés par, une fois de plus, l’appétit humain: ainsi, au large du Panama, suit-on un bateau belge prié de ramener en surface des nodules polymétalliques composées d’oxydes de cuivre, de manganèse, de cobalt et de nickel. Une "pêche" encore non autorisée de façon officielle. Plus au Sud(-Est), à Madagascar, c’est… le sable qui est l’objet de toutes les convoitises, par exemple celles de l’industrie de la construction. Et tant pis pour les tortues, désormais incapables de pondre sur une plage de cailloux et de galets.

Deuxième docu proposé: Coca-Cola, leader pollueur . Une petite heure pour expliquer à quel point le leader mondial de la boisson gazeuse est le plus gros pollueur mondial de nos mers et océans (une fois encore), où son plastique fait des ravages. On estime ainsi que l’industrie du plastique produit, chaque année, 470 milliards de bouteilles et canettes, dont…un quart rien que pour Coca-Cola.

Le plastique toujours dans le viseur avec Les humains malades du plastique . Avec un film germano-britannique dans lequel des scientifiques n’hésitent pas à faire la corrélation entre son omniprésence polluante et notre santé: selon eux, cancer du sein, infertilité (masculine comme féminine), et même les troubles de l’attention (TDAH pour les plus avertis) pourraient trouver leur origine dans ce cocktail pas vraiment vitaminé. En effet, les perturbateurs endocriniens qu’ils renferment peuvent, s’ils se combinent, devenir plus dangereux encore: c’est, justement, "l’effet cocktail", ainsi décrit par l’université technique du Danemark. " On est en train de mener une gigantesque expérience sur la population et on n’en connaît pas les conséquences ", estime même la biologiste française Barbara Demeneix.

Arte, dès 20.05