"Le coût total – adultes + enfants – pour l’Assurance soins de santé est maximal en 2014, avec un total de 11014000 €.Il est stable jusqu’en 2019, très légèrement décroissant ", dit la cellule communication de l’Assurance soins de santé et indemnités.

"La forte diminution des coûts en 2020 (-15,6%) résulte du report des contacts, des consultations et des traitements non urgents en mars-avril-mai lors de la 1revague de Covid-19.

La forte augmentation des coûts en 2021 (+10,6%) provient du fait que les coûts en 2020 sont fortement inférieurs. Au cours de la période 2019-2021, les coûts diminuent de 3,3% par an."

Évolution pendant la vie

Si autour de vous le nombre de personnes portant des semelles augmente, c’est que vous êtes entouré de quinquagénaires, ou d’enfants préadolescents, car les pics de "consommation" de semelles orthopédiques se situent à ces deux moments-clés de la vie (voir graphique).

La faute aux pieds plats?

Les pieds plats, ou pieds valgus, sont extrêmement courants.Très élevée (autour de 90%) chez les nourrissons, la prévalence diminue quand l’enfant grandit: environ 45% entre 3 et 6 ans, 24% chez l’enfant de plus de 6 ans.

Mais le pied valgus chez l’enfant n’entraîne plus systématiquement le port de semelles orthopédique, selon le Dr Karim Tribak, orthopédiste aux cliniques universitaires Saint-Luc." La semelle ne “corrige” pas le pied.Elle n’est plus recommandée, sauf si le pied est douloureux.Dans ce cas, ça soulage l’enfant ."

Puis, chez l’adulte, les études en recensent 23% entre 18 et 65 ans.Et l’on monte à 35,7% chez les personnes de plus de 65 ans. " Pour l’adulte, la meilleure des indications, c’est une déformation qui est souple, et qui est réductible , explique le Dr Tribak. Un pied plat valgus et qui se réduit spontanément à la manipulation ou l’appui sur les pointes, on prescrit des semelles parce que ça permet de rééquilibrer l’arrière-pied et favoriser une biomécanique proche de la normale, et ça retarde les complications. "

Quelles complications?" Une tendinopathie du tendon tibial postérieur: il n’arrive plus à maintenir le pied dans l’axe, et il y a des inflammations.Puis les articulations de l’arrière-pied peuvent souffrir ."

Jambe plus courte, etc.

La semelle peut aussi corriger une inégalité de longueur entre deux jambes.On évalue la différence avec des plaquettes ou une scaniométrie.

" On compense les différences avec une talonnette, une différence au niveau des semelles, et les douleurs du bas du dos peuvent disparaître. Et cela, chez les adultes comme chez les enfants."

Les semelles orthopédiques sont aussi utilisées pour les problèmes de pieds creux: " Elles permettent de remplir un peu la voûte plantaire.Il y a des personnes qui ont l’axe de l’arrière du pied tout à faire normal, mais qui ont des douleurs à l’avant-pied, des métatarsalgies. " Le rôle de l’orthopédiste est de prescrire une correction en fonction des problèmes du patient. " Ce n’est pas à chaque fois la même semelle ", précise le DrTribak.

Utilisées de façon ciblée, les semelles restent un outil utile.