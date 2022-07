Pourquoi, avec l’Ukraine, Mini-Europe a fait une entorse à son propre règlement? «Un geste fort» (vidéo)

©Mathieu Golinvaux

Quatre scènes en une

Au final, ce sont quatre scènes en une qui ont été inaugurées ce mardi par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. " Il y a d’abord la colonne de l’indépendance de Kiev, détaille le boss du parc d’attractions.Il s’agit ainsi d’affirmer l’indépendance de l’Ukraine par rapport à l’invasion Russe. Au pied de celle-ci, on retrouve les manifestants de 2013 qui voulaient déjà se rapprocher de l’Union Européenne. Et à côté, nous avons représenté l’échange de protocole entre la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, et le président Zelensky. »

Ces camions symbolisent aussi l’histoire qui est en train de s’écrire à nos portes.

À l’avant-plan, pour marquer la guerre, on découvre les colonnes de millions d’Ukrainiens quittant, à pied, leur pays. " Il y a eu plus de cinq millions de déplacés", insiste Thierry Meeùs. Et dans l’autre sens, ce sont des camions aux marques belges qui font le chemin inverse et traversent la frontière avec des tonnes d’aide humanitaire. " Ces camions symbolisent aussi l’histoire qui est en train de s’écrire à nos portes, estime la ministre.Dès les premiers jours, le soutien belge a été très important. Outre ces camions, au total, ce sont environ 50 000 réfugiés qui sont accueillis en Belgique et il y aussi toute l’aide qui continue d’être fournie: militaire, humanitaire, mais aussi les blessés que l’on accueille dans nos hôpitaux."

©Mathieu Golinvaux

«Les gestes symboliques comptent»

S’il ne s’agit que d’une installation dans un parc d’attractions, pour la nouvelle ministre des Affaires étrangères, il s’agit malgré tout d’un geste fort. " Parce que les gestes symboliques comptent, insiste Hadja Lahbib.Nous venons d’entrer dans le sixième mois depuis le début de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine et il est très important de montrer que, même en cette période estivale, que le soutien ne s’essouffle pas, qu’il est toujours là, que la Belgique reste solidaire et n’oublie pas ce qui est en train de se passer en Ukraine."

Parce que Mini-Europe est aussi visité par énormément d’adultes, par des Européens.

La ministre des Affaires étrangères pointe également la valeur pédagogique de ce genre d’installation. " Parce que Mini-Europe est aussi visité par énormément d’adultes, par des Européens", ajoute celle qui a remplacé Sophie Wilmès.

L’Ukraine désormais officiellement candidat à l’Union Européenne, Mini-Europe n’a sans doute pris qu’un peu d’avance sur l’histoire. " Le chemin sera toutefois encore long, termine Hadja Lahbib.Mais poser ce geste est déjà un geste de bienvenue et de solidarité envers le peuple ukrainien. »