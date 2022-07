On vous le concède, le début dePiccolo Corpon’est pas très joyeux; pourtant ce premier long-métrage de l’Italienne Laura Samani vaut le déplacement. Sélectionné à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2021, le film a été salué aux David di Donatello (les Magritte italiens). On vous donne au moins trois bonnes raisons de le voir sur grand écran.

1 Une f able transalpine

Un vieux sage raconte à Agata une légende: il existerait un sanctuaire caché dans les montagnes, où l’on redonne le souffle aux bébés mort-nés – juste assez pour les baptiser. Ni une ni deux, et contre l’avis de son entourage, Agata fabrique un cercueil pour ce petit corps, et se met en route. Commence pour la jeune femme une aventure dans la nature sauvage, parsemée d’embûches et de personnages marginaux; voleurs ou voyageurs, bandits ou fermiers – et aussi des femmes qui manient le corset autant que le pistolet. Parmi eux, Lynx, un être au genre ambigu, deviendra son compagnon de voyage… À travers le parcours de cette femme,Piccolo Corpodistille avec subtilité un propos perspicace sur la féminité et la maternité – sans jamais tomber dans la démonstration ou le pamphlet.

2 Des paysages sublimes

Le périple d’Agata nous emmène dans des décors naturels somptueux, impressionnants et dangereux: de la plage de sable aux couleurs chaudes de son village, elle traversera les paysages verts et bruns des forêts, pour arriver aux sommets blancs et bleutés des montagnes. La mise en scène naturaliste de Laura Samani, mêlée aux dialogues où se côtoient italien et dialectes, donne à ce voyage initiatique des airs de western épique.

3 Une h éroïne puissante

Dans le rôle d’Agata, on trouve Celeste Cescutti, dont c’est la première apparition au cinéma. Son visage particulier où se mêlent douceur et rugosité, nourrissent sa prestation puissante et bouleversante.

Drame historique de Laura Samani. Avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri… Durée: 1h29.