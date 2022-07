La Belgique a demandé à l’Europe de tenir compte de sa particularité

"Nous avons demandé à l’Europe de tenir compte de notre situation très particulière: 5% seulement de notre gaz viennent de Russie, la majorité vient de Norvège et de Grande-Bretagne, ou via notre hub à Zeebrugge, et on exporte ce gaz au maximum vers l’Allemagne et la France", a déclaré la ministre."Ce que nous importons pour pouvoir l’exporter ne sera pas pris en compte de façon à ce que notre infrastructure puisse toujours aider nos voisins à être moins dépendants de la Russie", a-t-elle ajouté. La Belgique peut aborder l’hiver à venir en étant"bien préparée", selon Mme Van der Straeten."Les ménages et les entreprises peuvent être sûrs que l’on aura le moins de perturbations possibles au niveau de l’Europe", a-t-elle encore dit.

Le gouvernement fédéral a approuvé il y a peu un plan Hiver. Entre autres mesures, il est prévu d’utiliser l’infrastructure de stockage stratégique de Loenhout (province d’Anvers). Or, celle-ci se remplit plus vite que prévu.

Les producteurs d’énergie ont également été priés de reporter les opérations d’entretien de leurs installations de façon à ce qu’elles ne se déroulent pas durant l’hiver. Le réacteur de Doel 2 était concerné. Engie a accepté de reporter l’entretien prévu entre le 18 février et le 23 mars à la période comprise entre le 18 mars et le 20 avril."Il pourra être utilisé au maximum pour nous mais aussi pour la France", a assuré la ministre.

Intermédiaire incontournable

Concernant l’Allemagne, en quelques mois seulement, la Belgique est devenue, pour son voisin, l’une des routes d’approvisionnement les plus importantes, glanant 20% de part de marché, écrivait ce mardiTrends/Tendances."En juin, le débit a atteint un niveau record", a confirmé le gestionnaire de l’infrastructure Fluxys à l’hebdomadaire.