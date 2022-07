Exemptions, priorités, mécanisme d'alerte : les détails du plan de l'UE pour réduire sa consommation de gaz

Inciter puis obliger si nécessaire

Le plan, mis en place dès ce premier août et jusqu’au 31 mars 2023 (avec reconduction possible de la cure de sobriété dans les années suivantes si nécessaire) vise à ne pas pénaliser les ménages :"les États membres ont convenu qu’ils devraient donner la priorité aux mesures qui n’affectent pas les clients protégés tels que les ménages et les services essentiels au fonctionnement de la société comme les entités critiques, les soins de santé et la défense", détaillent les 27, assurant que"les mesures possibles comprennent la réduction de la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité, des mesures pour encourager le changement de combustible dans l’industrie, des campagnes nationales de sensibilisation, des obligations ciblées de réduction du chauffage et du refroidissement et des mesures fondées sur le marché telles que la mise aux enchères entre entreprises."

Toutefois, si ce plan est plutôt incitatif pour le moiment, de vrais soucis d’approvisionnements pourraient déclencher une sorte"d’alerte"," auquel cas la réduction de la demande de gaz deviendrait obligatoire"pour l’État membre qui renâclerait à s’y plier.

Exemptions en pagaille

Cet objectif pour passer l’hiver sereinement est donc bien, comme le souhaitait la Commission européenne, contraignant. Mais la grogne de plusieurs États (France, Espagne, Portugal, Grèce, mais aussi la Belgique), a poussé le Conseil à assouplir singulièrement le texte proposé par la Commission, en prévoyant une série d’exemptions visant à"refléter les situations particulières des États membres". Sont concernés ceux qui"ne sont pas interconnectés aux réseaux gaziers d’autres États membres"et ne seront donc"pas en mesure de libérer des volumes importants de gaz au profit d’autres États membres."

Idem pour les États membres"dont les réseaux électriques ne sont pas synchronisés avec le système électrique européen et dépendent fortement du gaz pour la production d’électricité", ceci" afin d’éviter le risque d’une crise d’approvisionnement en électricité."

Autre motif de dérogation: si un État membre ayant desconnexions limitées avec d’autres États membres exporte déjà du gaz au maximum de ses capacités vers d’autres États membres. Un cas de figure qui vraisemblablement concerne directement la Belgique, mais aussi l’Italie, le Portugal ou la France.

Débats en perspective

D’exemption, il peut aussi être question pour ceux qui ont "dépassé leurs objectifs de remplissage de stockage de gaz, s’ils dépendent fortement du gaz comme matière première pour les industries critiques ou si leur consommation de gaz a augmenté d’au moins 8% au cours de l’année écoulée par rapport à la moyenne des cinq dernières années."

Voilà qui fait beaucoup d’exemptions et augure de solides discussions entre États membres dans les mois à venir. Pourquoi ? Parce que c’est bien le Conseil, présidé par les chefs de gouvernements européens, et non la Commission (qui a aussi un rôle exécutif en plus d’être force de propositions législatives), qui sera en charge de la mise en place du plan.