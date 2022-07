Court-circuit sur le circuit court post-Covid

«On est revenu à la situation d’avant»

Mais c’est la suite qui est moins réjouissante. "Les 3/4 considèrent que les comportements ne se sont pas maintenus.On est revenu à la situation d’avant" , constate-t-il.

Philippe Mélotte fait partie des agriculteurs enthousiastes qui se sont réinventés pendant cette crise sanitaire.Son exploitation s’était déjà bien diversifiée entre les bovins viandeux, le lait, les moutons, les cultures, la volaille bio et même des stages à la ferme.Au printemps, l’agriculteur de Lathuy a réceptionné le matériel lui permettant de moudre ses céréales pour les transformer en farine (pain et pâtisseries) et en pâtes. "Le choix de l’exploitation, c’est d’être le plus diversifié possible afin de pouvoir lisser un secteur quand l’autre ne fonctionne pas. Comme on doit faire face à la difficulté foncière, on rentabilise au maximum les produits sur les superficies dont on dispose. "

Son moulin à pierre naturelle pourra ainsi moudre les plus de 20 tonnes de blé dur récoltées spécifiquement cette année sur trois hectares.

La famille Mélotte continuera donc à réfléchir de manière posée à ses investissements futurs tout en répondant à une demande des consommateurs.L’objectif est bien de tordre le cou aux conclusions du sondage de la CBC et au pessimisme faisant suite à la crise Covid. "Travailler avec envie ", c’est ce qui rythme le quotidien de l’agriculteur brabançon.Son prochain défi, ce sera aussi de communiquer davantage sur sa production et de trouver des débouchés pour écouler sa farine et ses pâtes qui ont déjà séduit l’un ou l’autre restaurateur local.