Désormais, il existe un code, qui offre une grille de lecture aux éditeurs. Il comporte douze articles, avec un premier article consacré aux définitions précises de notions telles que l’assignation de genre, le genre, l’hypersexualisation, l’intersectionnalité, l’objectification, le sexisme, les stéréotypes ou encore tout ce qui concerne la violence physique, et notamment les violences sexuelles, verbales, morales ou psychologiques, ou encore domestiques.

Le travail n’est pas terminé: chaque média va devoir désigner un référent "genre et communication commerciale". Ensuite, un comité de suivi va être mis sur pied. " Il se réunira pour une évaluation annuelle.Et à côté de cela, il y aura des rencontres deux fois par an, pour la mise en place ", explique le CSA.

Un travail collégial

Ce code destiné aux éditeurs de services de médias audiovisuels (SMA) linéaires et non linéaires.Donc les télévisions, radios, mais aussi les nouveaux médias: " On a une agence qui s’occupe des influenceurs, comme les Youtubers ", explique Coraline Burre, conseillère en information et communication commerciale au CSA.

Pour la rédaction du code, on est allé plus loin que le secteur des éditeurs et les représentants des annonceurs: il y avait des experts universitaires et des acteurs de la société civile, comme le délégué aux droits de l’enfant , la Direction de l’égalité des chances et l’ Office national de l’enfance , entre autres.

Et si ça dérape?

Est-ce qu’il y aura des sanctions si une publicité engendre le mépris ou le discrédit d’une personne en raison de son physique ou s’il représente l’individu comme objet sexuel? Ça, c’est plutôt le rôle du jury d’éthique publicitaire . " Le rôle du référent des éditeurs sera d’examiner les publicités, en amont ." Donc la diffusion de publicités un peu "borderline" comme celle sur les " Femmes délicieuses " de Lidl en 2017 , qui avait fait l’objet de 13 plaintes au CSA, ne devrait normalement plus se présenter à l’avenir.

Est-ce que les femmes en bikini disparaîtront complètement des publicités? " Pas si c’est une publicité pour des maillots de bain ou des sous-vêtements , dit le CSA. Mais on n’objective pas la femme en l’utilisant pour vendre une voiture ou autre chose ." L’analyse ne se limitera pas aux évidences: " Parfois, c’est la récurrence des représentations qui posent problème: quand c’est à chaque fois papa qui fait le barbecue ou maman qui lave les W.-C., la répétition est problématique. "

Le travail sur les stéréotypes n’est pas fini.Il faut encore élaborer un guide pratique et des modules de formations à destination des professionnels. " C’est un bon début. Le code de conduite va être amené à évoluer en fonction des cas qui se présentent ", conclut le CSA.