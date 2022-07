Un lézard dans son burger chez McDo, elle attaque l’enseigne en justice

Lorsqu’elle le reçoit c’est la mauvaise surprise. Elle croque son burger et recrache instantanément. "J’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre, explique cette mère de famille au Parisien. Je l’ai ouvert et c’est là que j’ai découvert un lézard écrasé avec les boyaux qui sortaient."

Elle ramène le burger au fast-food et on lui propose alors 10% de réduction sur son prochain repas…

Elle se lance donc dans une bataille juridique et se dote d’un avocat. "Nous n’avons eu aucun retour de la direction départementale de protection des populations", explique l’avocat qui a fait une citation directe pour que McDo comparaisse en justice pour mise en danger de la vie d’autrui. L’audience aura lieu en février 2023 au tribunal de Pontoise (Val-d’Oise).

De son côté, le service qui gère la communication de Mc Donald’s s’est défendu. "La direction du restaurant de Saint-Witz continuera de transmettre à la justice les éléments nécessaires dans le cadre de cette affaire. Elle précise également que la qualité et la sécurité alimentaire sont la priorité de l’enseigne et, à ce titre, de très nombreux audits et contrôles sont appliqués tout au long de la préparation de nos menus, tant chez nos fournisseurs qu’au sein de l’établissement", a-t-elle confiée à nos confrères du Parisien.