Titres-services: les entreprises d’insertion en péril

"En réalité, il y a plusieurs facteurs qui se sont additionnés ces derniers temps , nous explique Jacques Rorive, directeur d’InitiativES. La structure de coûts, au sein d’une société de titres-services, c’est 90% de frais de rémunération.Ce qui est logique, puisque ce secteur “vend” principalement de la main-d’œuvre.Mais depuis quelques mois, entre les multiples sauts d’index, les conséquences de la crise sanitaire et l’accord social - que nous défendons par ailleurs -, cela devient vraiment très compliqué financièrement." La fédération craint dès lors des fusions d’entreprises, voire des faillites en cascade.

Le défi du qualitatif

Le modèle des entreprises d’insertion, qui se distingue de celui des grands groupes, est par définition onéreux. "Nos trois piliers sont l’accompagnement social, la formation continue des travailleurs ainsi que leur participation à la gestion de l’entreprise." Ces sociétés, qui emploient 5000 personnes en Wallonie (soit 12% de l’emploi dans les titres-services) accordent également de meilleures conditions salariales à leurs employés que les entreprises dites classiques.Cela peut se traduire par l’octroi de chèques-repas, de barèmes salariaux plus élevés ou de frais de déplacement plus attractifs.Ce système qualitatif est donc, par essence, plus fragile que celui des grosses entreprises commerciales.

" Or, toutes les entreprises de titres-services disposent des mêmes moyens.Le consommateur achète son titre 9 euros, et l’entreprise reçoit environ 25 euros par titre, quelle que soit sa taille ou sa structure de coûts."

Selon Jacques Rorive, les acteurs qui peuvent encore tirer leur épingle du jeu aujourd’hui sont précisément les grandes structures, qui emploient des dizaines de milliers de personnes, et qui peuvent réaliser des économies d’échelle.

"La volonté politique affichée est de renforcer l’aspect qualitatif et vertueux des entreprises de titres-services.Le problème, c’est que la seule solution qui s’offre aux entreprises qui veulent s’en sortir financièrement, c’est la facturation directe aux consommateurs. Beaucoup de grosses structures facturent déjà des frais supplémentaires à leurs clients, mais nous, nous n’en voulons pas."

Cette piste ne correspond pas à l’ADN des entreprises d’insertion.Pour gagner quelques deniers, ces dernières pourraient également revoir les avantages octroyés à leurs travailleurs. Un tel retour en arrière est toutefois inenvisageable.

La solution ? "Nous avions demandé un financement par l’intermédiaire d’une augmentation de la valeur d’achat du titre-service, afin de continuer à développer ce volet qualitatif, mais cette requête n’a pas été entendue du côté politique…" Pourtant, une légère augmentation structurelle du titre-service - "de 9 à 10 euros par exemple" - serait une bouffée d’oxygène pour ces entreprises, leur permettant ainsi de pérenniser leur modèle.

"Nous devons clairement consulter nos membres et revenir avec une nouvelle stratégie…Le risque, si cela n’aboutit pas, est de sortir de la logique de service de proximité à la population et de devenir un marché concurrentiel, complètement libéralisé."