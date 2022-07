Gaume Jazz: plus d’une corde à son arc

L’Atom String Quartet, de réputation internationale, mêle ses racines polonaises avec le jazz le plus aiguisé. Deux jeunes musiciennes belges mettront aussi en avant des facettes originales de leur instrument: la harpiste Pia Salvia présente un duo inédit associant l’instrument le plus délicat de la classe classique au plus turbulent dans un combo de jazz, la batterie, pour "un mix de nos musiques avec des influences flamenco, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient". Révélée l’an passé au public gaumais, la contrebassiste Anneleen Boehme emmène cette année son Grand Picture Palace, un quintet associé à un quatuor à cordes, une musique à la fois élégante et originale.

Quel plus beau site que Rossignol entouré d’arbres pour jouer la musique composée par Garrett List? Music for Trees est à l’origine une composition de 24 pièces, chacune consacrée à un arbre qu’Adrien Lambinet et Manu Louis ont assemblées pour Orchestra Vivo mêlant l’esprit électronique de la composition originale et un côté symphonique: "Imaginez un tableau avec une personne près d’un arbre", dit Adrien Lambinet, "et chaque personne se posant la question de sa place par rapport à la nature. Cet état d’esprit donne des pièces pleines de contemplation et de liberté."

Trois créations

Le saxophoniste Fabrice Alleman déclinera sa carte blanche en trois volets: un hommage à Chet Baker avec Philip Catherine et Jean-Louis Rassinfosse. Le deuxième concert sera tourné vers le jazz d’aujourd’hui et l’engagement sur la diversité ou le climat, avec une rythmique américaine de haut vol composée de Reggie Washington et Gene Lake. Enfin, dans l’église de Rossignol, Fabrice Alleman proposera une vision plus intimiste de la musique autour de la voix. Impossible de citer tous les moments de grâce musicale que propose cette 38eédition: vingt-cinq concerts et cent vingt artistes à découvrir sur le site du festival!

À relever, les tarifs très modérés – et même diminuées par rapport aux années précédentes! – que vous pourrez trouver sur le site www.gaume-jazz.com